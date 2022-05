Fashion Marketing: percorsi di digital marketing del settore Moda

Fashion Marketing: percorsi di digital marketing su misura per le PMI del settore Moda.

Martedì 17 un webinar proposto da Confartigianato

La trasformazione digitale è un processo inarrestabile a cui la pandemia ha dato un’ulteriore accelerazione, spingendo molte attività a ripensare al proprio modello di business in chiave digitale. In questo contesto anche per le MPI del settore moda, saper padroneggiare gli strumenti digitali dedicati all’interazione con fornitori e clienti, ai canali di vendita, così come alla promozione commerciale, diventa sempre più imprescindibile per poter operare con successo in un contesto via via più competitivo e in continua evoluzione. Su questi temi Confartigianato Imprese Vicenza propone un webinar di approfondimento in programma martedì 17 alle ore 18.00.

“L’obiettivo di Fashion Marketing è quello di promuovere lo sviluppo delle piccole imprese del comparto moda vicentino, accrescendone la competitività attraverso lo sviluppo e rafforzamento di competenze in materia di digital marketing – spiega Luca Bortolotto, presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Vicenza – . Attraverso eventi online e workshop pratici in presenza, le imprese avranno l’opportunità di acquisire le competenze utili per rispondere in maniera efficace alle esigenze e tendenze del mercato, con l’obiettivo di sviluppare una propria strategia di digital marketing e di brand communication per comunicare il proprio valore”.

Il primo appuntamento avrà quindi come argomento l’ “Advertising sui motori di ricerca: Google ads per far crescere la tua attività”. Interverranno: Matteo Pisanu e Caterina Greguolo, rispettivamente Responsabile e Digital Marketing Advisor del Digital Innovation Hub Vicenza di Confartigianato Imprese Vicenza. Saranno quindi affrontati temi quali: come emergere all’interno di un mondo in continua evoluzione; cos’è un motore di ricerca; come si è evoluto Google negli ultimi anni; come funzionano gli annunci nei motori di ricerca. Si procederà quindi con un approfondimento su Google ADS (come funziona; come si crea un annuncio efficace, come tracciare le conversioni). Non mancheranno alcuni esempi di casi pratici e uno spazio per dubbi e quesiti delle imprese.

Per le iscrizioni: https://www.confartigianatovicenza.it/fashion-marketing/

Comunicato 77 – 12 maggio 2022