Fas International srl a Venditalia

FAS TORNA A VENDITALIA CON UN NUOVO LOGO E PRESENTA L’OFFERTA SOLUTIONS

Dall’11 al 14 maggio il Gruppo sarà presente con il proprio stand al Padiglione 3 Stand D25-F36

Milano, 12 maggio 2022 – Dopo quattro anni dall’ultima edizione, Fas International, azienda italiana leader nel mercato dei distributori automatici e uno dei più importanti player europei del vending, torna a Venditalia, il principale appuntamento internazionale della distribuzione automatica, che ha aperto ieri i battenti a Fieramilanocity.

A 55 anni dalla sua fondazione FAS International, la storica azienda di Schio in capo alla famiglia Adriani, oggi alla terza generazione in azienda, è da sempre proiettata alla Ricerca e Sviluppo di soluzioni innovative per rendere sempre più efficaci ed efficienti i propri distributori automatici, con particolare sensibilità alla sostenibilità e alla sicurezza energetica e ambientale.

I fratelli Luca e Mariangela Adriani alla guida dell’azienda di famiglia presenteranno in fiera il nuovo logo FAS frutto di un progetto di rebranding e di riorganizzazione aziendale che vuole riflettere l’evoluzione aziendale, attuata nel biennio della pandemia, della propria attività core di FAS nella progettazione e costruzione HW ovvero di distributori automatici “intelligenti e connessi” e l’attività di sviluppo SW, sempre più rivolta alle proposte di soluzioni gestionali nei comparti di business food e non-food, con particolare riferimento al comparto del Retail e della GDO.

Il rebranding di FAS ha coinvolto tutta l’organizzazione aziendale e il nuovo logo vuole esprimere e rappresentare la nuova identità aziendale.

L’evento fieristico sarà soprattutto l’occasione per presentare la nuova Business Unit FAS Solutions e la sua piattaforma proprietaria FOOD24SYSTEM ™, pensata e progettata per abilitare e facilitare tutti gli attori della ristorazione collettiva per un servizio di somministrazione automatizzato, flessibile, facile e sicuro che consente la prenotazione e l’acquisto della pietanza da Web App e il ritiro da parte del consumatore finale tramite i Food-

Locker refrigerati a piatti rotanti Easy6000 @dining by FAS.

La FAS Solutions con la sua piattaforma proprietaria FOOD24SYSTEM ™ si pone sul moderno mercato del Retail quale innovativo partner tecnologico in BPO (Business Process Outsourcing) per abilitare e facilitare tutte le soluzioni di vendita al consumatore finale con le più moderne modalità di acquisto integrate nelle dimensioni online e offline, applicabili ai più svariati settori commerciali per la vendita e la distribuzione di beni e servizi.

A Venditalia sarà presentata la generazione 4.0 delle vending machine di FAS del freddo Snack&Food e del caldo Hot&Cold e la nuova collezione 2022 con un design moderno e accattivante, rivisto anche sotto il profilo estetico e funzionale.

Un’altra novità che verrà presentata a Venditalia sarà la Skudo Lift, dotata di un tablet 15” antisfondamento, pensata per gli spazi pubblici come le metropolitane e le stazioni ferroviarie, che grazie alla presenza di uno speciale sistema ad ascensore consente l’erogazione di prodotti fragili e voluminosi, oltre al ritiro con una sola mano, direttamente dal vano erogazione dotato di sportello motorizzato.

Dal 1° gennaio 2022 tutti i distributori automatici del freddo di FAS Snack&Food sono alimentati dal nuovo gruppo refrigerante a CO2 che consente un impatto ambientale quasi nullo oltre che sicuro, grazie allo sfruttamento dell’anidride carbonica, gas naturale molto sicuro ed altamente performante e non infiammabile.

Tutte le macchine saranno infine collegate al FAS Cloud+, il cui accesso è integrato nella macchina quindi gratuito, attraverso il quale ogni cliente può ottenere informazioni dalla macchina, fare modifiche, controllare lo status del distributore, resettarlo, aggiornarlo e gestire le erogazioni da remoto, in un ambiente informatico sicuro grazie ai sistemi server di Google.

La sensibilità di FAS verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare è rappresentata in concreto dal compattatore Tritech ™ by FAS, grazie al quale si riduce dell’80% il volume di bottigliette PET e di lattine di alluminio a beneficio dell’efficientamento del recupero del prezioso materiale e l’avvio al processo di riciclo di PET e alluminio. Quest’anno il Tritech ™ by FAS debutta nei circoli di golf italiani e allo stand di FAS sarà ospitato il primo compattatore prodotto e utilizzato dal milanese Golf Club Ambrosiano grazie alla partnership con l’AITG –

Associazione Italiana Tecnici Golfisti.

In virtù della sempre più rapida innovazione dei processi nell’era della transizione digitale, che abilita e facilita il passaggio dall’analogico al digitale, tutti i modelli delle vending machine di FAS, che da anni sono dotate di tablet di varie misure, consentirà non soltanto di rendere l’esperienza di acquisto più user friendly e intuitiva ma anche di implementare nuovi sistemi di pagamento cash-less.

Una delle soluzioni di punta di FAS presente in fiera, frutto dello sviluppo di una nuova elettronica, sarà il distributore denominato Cash-back che, grazie all’integrazione con i sistemi di pagamento Paypal e Satispay, consentirà ai consumatori e utenti finali di acquistare tramite i sistemi di pagamento virtuali. Inoltre la macchina, ottimizzata negli spazi, consentirà una maggiore autonomia.

“Dopo tanti anni è bello essere di nuovo finalmente qui a Milano per presentare dal vivo e di persona tutte le nostre novità di prodotto, di servizio e delle soluzioni FAS in grado di abilitare, automatizzare e ottimizzare qualsiasi processo di business nel Retail”, commenta Luca Adriani, Amministratore Delegato e rappresentante della seconda generazione della famiglia Adriani alla guida di FAS International Srl. “L’emergenza Covid ha determinato un cambiamento importante nello stile di vita di tutti ovunque nel mondo, anche naturalmente nel settore del vending che ha sofferto moltissimo in particolare nel 2020 a causa dei ripetuti lock-down. Siamo stati dunque stimolati a studiare e progettare nuove modalità e soluzioni innovative di distribuzione automatica in coerenza con i grandi cambiamenti che la transizione digitale pervade in ogni attività economica. Nel biennio passato abbiamo effettuato importanti investimenti nello sviluppo dell’ area SW come anche nelle risorse umane

ingaggiando giovani specializzate nell’ IT e ciò ci ha consentito di avviare la nuova Business Unit FAS Solutions che presentiamo in questi giorni a Venditalia 2022 per essere percepiti quali affidabili partner tecnologici HW&SW per lo sviluppo di soluzioni integrate di distribuzione automatica e di innovazione di processo grazie alla piattaforma Food24System integrata ai nostri distributori automatici, come già facciamo con le partnership tecnico-commerciali con importanti operatori quali Camst nel food e il gruppo tedesco Würth nel non food che abbiamo il piacere e l’onore di ospitare nel nostro stand”. Conclude Mariangela Adriani, coamministratore delegato di FAS “Perché, come diceva sempre nostro padre Antonio, tutto si può vendere con un distributore automatico e oggi FAS ha la soluzione giusta per ogni esigenza.”

In copertina il Presidente Matteo Marzotto e l’Amministratore Delegato Luca Adriani.

FAS International Srl

Fas International Srl, fondata nel 1967 da Antonio Adriani e suo fratello Santino, è un’azienda italiana leader nel mercato dei distributori automatici e uno dei più importanti player europei del vending. La produzione di Fas avviene unicamente in Italia, nello stabilimento di Schio, in provincia di Vicenza, che conta circa 150 dipendenti e produce più di 14.000 macchine all’anno, esportando in 55 nazioni con un fatturato medio negli ultimi anni di circa 42 milioni di euro e un EBITDA del 20,0%. Dal 2019 l’azienda, guidata dai due amministratori delegati Mariangela e Luca Adriani, figli del fondatore Antonio, ha aperto il suo capitale sociale a Matteo Marzotto, che ne ha rilevato una quota di minoranza ed è stato nominato Presidente.