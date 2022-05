Escursionista soccorsa lungo il Sentiero del Pellegrino

SCIVOLA LUNGO IL SENTIERO DEL PELLEGRINO

Caprino Veronese (VR), 17 – 05 – 22

Attorno alle 11.30 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato, per un’escursionista vicentina che, mentre scendeva assieme alla figlia dal Santuario della Madonna della Corona, aveva messo male un piede in fallo, riportando un probabile trauma alla caviglia. F.P., 67 anni, di Lonigo (VI), che si trovava lungo il Sentiero del Pellegrino, è stata raggiunta da un primo soccorritore, che ne ha appurato le condizioni inviando le coordinate precise del punto, seguito da una squadra scesa da Spiazzi al Santuario e da lì a piedi fino dall’infortunata. Una volta immobilizzatole il piede, l’escursionista è stata imbarellata e trasportata a monte superando 150 metri di dislivello, per arrivare al rendez vous con l’ambulanza, che la ha accompagnata all’ospedale di Peschiera.

