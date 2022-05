Esac Formazione: una qualifica per un lavoro immediato

ASO: UNA QUALIFICA CHE APRE LE PORTE AL LAVORO IMMEDIATO

Il 98% di chi ha frequentato il corso per Assistente di studio odontoiatrico all’Esac Formazione è stato stabilmente assunto. Il 16 maggio Open Day di presentazione della 5^ edizione del percorso formativo

La professione di ASO, ovvero Assistente di studio odontoiatrico, è tra le più ricercate dal mercato del lavoro anche a Vicenza. La conferma arriva dai dati di Esac Formazione – Confcommercio Vicenza, in merito alla percentuale di lavoratori assunti al termine del percorso formativo per conseguire la specifica qualifica professionale. Tra chi ha frequentato il corso ASO, organizzato da Esac, la percentuale di lavoratori stabilmente assunti presso studi odontoiatrici della provincia è del 98%.

“Il dato è molto alto e ci riempie di soddisfazione – dichiara Paolo Andriolo, medico odontoiatra e direttore scientifico del percorso formativo – in quanto stiamo centrando gli obiettivi che c’eravamo prefissati quando, nel 2019, si è svolta la prima edizione del corso, ovvero permettere a chi vuole svolgere questa professione di conseguire un attestato di qualifica riconosciuto in tutto il territorio nazionale, rilasciato in base alle normative vigenti, e allo stesso tempo rispondere alla richiesta degli studi odontoiatrici del territorio di disporre di personale formato per tale mansione. Non arriviamo al 100% di occupabilità – spiega il dott. Andriolo – solo perché alcuni studenti, anziché scegliere un lavoro immediato, hanno optato per un approfondimento degli studi in ambito odontoiatrico. Una scelta questa per noi assolutamente apprezzabile, che ci dà conferma di aver trasferito, oltre alla preparazione, anche l’interesse per la professione e le materie sanitarie”.

Dal 2019 ad oggi, Esac Formazione, che è un ente formatore accreditato dalla Regione del Veneto, ha completato 3 corsi ASO, per un totale di 63 alunni, mentre attualmente la 4^ edizione è nella fase di tirocinio e coinvolge altri 20 aspiranti alla qualifica. Esac Formazione ha nel frattempo programmato l’ulteriore edizione del corso ASO, che si svolgerà dal 9 giugno al 5 agosto 2022 (modulo base) e dal 20 ottobre al 16 dicembre 2022 (modulo professionalizzante). La presentazione dei docenti, del programma e delle modalità della didattica del corso saranno illustrate nell‘Open Day di lunedì 16 maggio 2022, nella sede di Esac a Creazzo (Vi). L’evento avrà inizio alle ore 18.00 e consentirà ai partecipanti di ricevere tutte le informazioni relative al percorso formativo e alle opportunità di occupazione e di carriera, fruibili dopo il conseguimento della qualifica di assistente di studio odontoiatrico.

“Sulla base dell’esperienza maturata nelle precedenti edizioni – evidenzia il dott. Andriolo – il corso che si appresta a partire a giugno avrà modalità di didattica ancora più innovative. Saranno, infatti, intensificate le dirette video dalle sale di alcuni studi odontoiatrici per consentire ai partecipanti al corso di attualizzare e visualizzare nella pratica, la teoria ricevuta durante il corso. I nostri prossimi obiettivi – conclude il direttore scientifico – sarà quello di pubblicare un preciso manuale sulla professione di ASO, che potrà fare da guida ai partecipanti ai nostri corsi e anche a coloro che già svolgono la professione e necessitano di un prontuario aggiornato. Infine, vorremmo arrivare a far conoscere al meglio, soprattutto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, le opportunità di specializzarsi in ASO, poiché attualmente è tra le figure professionali più ricercate in ambito sanitario”.

Per partecipare all’Open Day, evento completamente gratuito, è sufficiente registrarsi sul sito esacformazione.it