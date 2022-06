Diocesi di Vicenza: ordinazione presbiterale

Ordinazione presbiterale in Cattedrale

Diocesi in festa sabato 4 giugno

per l’ordinazione sacerdotale di un giovane vicentino. Alle 16 in Cattedrale il vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà presbitero Nicolò Rodighiero, 28 anni, della parrocchia di San Vito di Brendola.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, TeleChiara e sul canale YouTube della Diocesi.

Nicolò

ha iniziato il suo cammino di discernimento vocazionale e formazione nel Seminario Vescovile di Vicenza nel 2015, dopo il diploma di maturità scientifica e due anni di studi presso la Facoltà di Matematica dell’Università di Padova.

Durante gli studi universitari, l’impegno in parrocchia (nell’animazione liturgica e come animatore dell’Azione Cattolica) lo ha portato ad approfondire la vita spirituale e il servizio ecclesiale, fino alla decisone di entrare in Seminario.

Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia

presso la Facoltà Teologica del Triveneto, da alcuni anni è in servizio presso l’Unità pastorale di Magrè di Schio e nel maggio del 2021 è stato ordinato diacono sempre dal vescovo Beniamino.

Celebrerà la sua prima Santa Messa

domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, alle 10.30 nella chiesa di San Vito di Brendola, cui seguirà un momento di festa per tutta la comunità.

Alla fine di giugno don Nicolò sarà poi destinato dal Vescovo a svolgere il suo ministero sacerdotale in una unità pastorale della diocesi.

Nella foto Nicolò Rodighiero con il vescovo Beniamino

Diocesi di Vicenza

Via Albereria 28 – 36050 Lisiera VI – Tel 0444.356065

E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it