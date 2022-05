Promossa dall’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e Confartigianato Imprese, torna Creative Hero il contest rivolto alle scuole grafiche per quello che è diventato il titolo più ambito per i futuri professionisti del settore

Saranno mille gli studenti di scuole e istituti superiori ad indirizzo grafico e artistico da tutta Italia che parteciperanno alla nuova sfida “Creative Hero”, presentata in occasione della Fiera Print4All e Milano grazie ai sostenitori Epson, Cartes e Print (Stratego Group). Il contest, giunto alla settima edizione, è promosso dall’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e Confartigianato Imprese Vicenza e si svolgerà a partire dal prossimo anno scolastico, ma da già da maggio coinvolge docenti ragazzi e scuole in un percorso che troverà il suo apice nella finale di novembre 2022 a Venezia. Creative Hero è un contest rivolto a studenti delle scuole grafiche e ad indirizzo artistico e creativo che vogliono confrontarsi sulla realizzazione di un progetto di marketing per conto delle imprese che aderiscono all’iniziativa. L’agenda di Creative Hero 2022 prevede, infatti, la fase di un primo coinvolgimento delle scuole e la raccolta delle candidature per le imprese che saranno scelte come “committenti” e che lanceranno i brief a settembre. Poi Le iscrizioni degli studenti saranno aperte dall’inizio del nuovo anno scolastico e la gara avrà luogo fra i mesi di ottobre e inizio novembre per chiudersi con la fase finale ed il bootcamp nel week end e la proclamazione dei vincitori verso la metà di novembre a Mestre.

Questo il calendario di un progetto che anno dopo anno nelle diverse edizioni di quella che inizialmente era nata come una gara che coinvolgeva solo gli studenti della scuola grafica San Marco di Mestre, si è trasformato nell’evento del settore della formazione grafica più importante d’Italia per il numero di studenti e di istituti coinvolti. Non solo, Creative Hero, negli ultimi anni, nonostante le difficoltà organizzative dovute al periodo pandemico, è passato da sfida creativa a opportunità di crescita, formazione e orientamento per centinaia di studenti da diverse parti del Paese.

Dopo i promettenti numeri del 2021 la nuova edizione si pone l’obiettivo di raggiungere quota 1000 partecipanti. E i presupposti ci sono. Da un lato il consolidamento delle partnership con illustri sostenitori quali Epson, Cartes, Print Lovers, TicTac Stampa, Ebav comitato Comunicazione fino al coinvolgimento di nuove collaborazioni importanti con Enipg (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) e altri sponsor (C&C, Bagful). Infine la presenza del marchio Creative Hero in fiera a Print4All a Milano ha suggellato l’importanza di un’iniziativa in costante crescita e che ogni anno coinvolge nuovi soggetti, nuove scuole e tanti ragazzi dai 15 ai 18 anni.

“Di anno in anno la nostra sfida è quella di offrire sempre qualcosa in più ai partecipanti – afferma Matteo Dittadi, direttore dell’ISSM di Mestre – non solo in termini di competizione ma soprattutto per l’esperienza. Creative hero non è una gara, non è un concorso, ma è appunto esperienza vera e coinvolgente nel settore della grafica creativa, del lavoro di squadra e come simulazione di una reale situazione di lavoro grazie al coinvolgimento di imprese che presentano vere e proprie aspettative che sono alla base del contest. Inoltre anche in questa edizione vogliamo curare ancor più l’esperienza formativa mediante un bootcamp per le squadre migliori alla presenza di tutor specializzati e di sponsor tecnici di grande esperienza e qualità che offriranno delle vere e proprie occasioni di crescita e di formazione, grazie anche al sostegno di un partner d’eccezione che sveleremo presto”.

“Si tratta di un’iniziativa che genera sempre maggior attrattività. – dice Silvia Pasquariello, presidente della categoria Comunicazione di Confartigianato Imprese Vicenza – Nella scorsa edizione abbiamo constatato la ricchezza che genera lo scambio e la condivisione di esperienze e di lavoro durante il bootcamp finale che già da solo rappresenta un premio per gli studenti che partecipano alla Creative Hero. Al di là del fattore competitivo, infatti, questa iniziativa fa toccare con mano ai ragazzi cosa vuol dire dover lavorare in gruppo, dover risolvere problemi tecnici in ambito creativo grafico e di stampa e soprattutto lavorare per soddisfare le esigenze e le aspettative di un committente che vuole vestire il suo prodotto non solo di elementi estetici attrattivi ma di valori ed elementi che attraverso la grafica diventano linguaggio”.

Tutte le informazioni e i dettagli nel sito www.creativehero.it.

Comunicato 76 – 12 maggio 2022