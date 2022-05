Costabissara: incidente mortale

Alle 12:25 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri della Libertà a Costabissara per il rovesciamento in una roggia di un trattorino tagliaerba: deceduto un operaio comunale di 64 anni. Ad accorgersi del mezzo in acqua un automobilista, che transitando dalla strada ha visto il trattorino in acqua e ha chiamato in comune. I primi ad intervenire una pattuglia della polizia locale, i quali hanno fatto la tragica scoperta e recuperato la persona. Il personale sanitario del SUEM ha provato a rianimare l’uomo, purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. I vigili del fuoco hanno operato per il recupero del mezzo. Sul posto il sindaco e il vicesindaco di Costabissara. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.