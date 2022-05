Cooperativa Margherita: convegno “Innovazione digitale a favore dell’inclusione”

“Innovazione digitale a favore dell’inclusione”

Sabato 14 maggio 2022 dalle ore 9:30, presso gli spazi dell’Università di Vicenza (viale Margherita 87) e in diretta streaming, avrà luogo il convegno “Innovazione digitale a favore dell’inclusione”, organizzato da Cooperativa Margherita con la collaborazione e la supervisione scientifica del Prof. Simone Visentin, del dipartimento FISPPA dell’Università di Padova, e della Prof.ssa Elena Giunta, della Design School del Politecnico di Milano.

L’’evento è patrocinato dall’Aulss 8 Veneto, dal Comune di Vicenza, da Federsolidarietà, dal CNCA, da Produzioni dal Basso e della rete Immaginabili Risorse e studio Studio Shift.

A continuazione del progetto europeo Mind Inclusion 2.0, Cooperativa Margherita, ha ideato un convegno su questi temi, un’opportunità formativa e di co-progettazione per pensare in senso comunitario a nuovi strumenti e scenari inclusivi.

Il progetto europeo Mind Inclusion 2.0, iniziato nel 2018, ha l’obiettivo di sostenere le persone con disabilità, i caregiver e i professionisti dei servizi socio-educativo-sanitari nella creazione di comunità più inclusive, attraverso la co-progettazione di una nuova metodologia di lavoro basata sull’utilizzo di un’App per smartphone.

Cooperativa Margherita intende dare continuità al progetto informando e formando diversi attori sui temi dell’innovazione e dell’inclusione, presentando progettualità innovative riguardanti l’utilizzo della tecnologia. Nel corso della giornata verranno anche condivisi nuovi strumenti per leggere la realtà, nella quale le innovazioni tecnologiche possono avere la preziosa funzione di migliorare la capacità inclusiva dei territori.

Il programma della giornata:

Mattino

9:00 – 9:30 Accoglienza e registrazione

9:30 – 10:45 Prima sessione

Simone Visentin : Tecnologie, inclusione, accessibilità: riflessioni di apertura

: Tecnologie, inclusione, accessibilità: riflessioni di apertura Fabio Bocci e Dott.ssa Valentina Conotter: inclusione e tecnologia: la relazione come aspetto imprescindibile.

11:15 – 12:30 Seconda sessione

ssa Elena Giunta: Scenari di lavoro per il co-design

11:30 – 12:30 Presentazione di esempi virtuosi che hanno saputo coniugare l’innovazione digitale con la dimensione dell’inclusione sociale per persone con disabilità

Progetto Buoni amici Social Street – dott.ssa Raffaella Munaretto e dott.ssa Giulia Dainese – Cooperativa Sociale L’Incontro

MinD Mad in Design – dott.ssa Giulia Mezzalama

Hackability – dott. Carlo Boccazzi Varotto

Dear Design Around Onlus – dott.ssa Anita Donna Bianco

Progetto Rete Caregiver: il paziente riscoperto – dott. Fabio Lotti – Yeah Cooperativa sociale

Progetto Mind Inclusion – dott.ssa Alice Segalina e dott.ssa Valeria Zanon – Cooperativa Margherita

12:30 – 14.30 Pausa Pranzo

Pomeriggio

14.30-15:15 Presentazione di esempi virtuosi che hanno saputo coniugare l’innovazione digitale con la dimensione dell’inclusione sociale per persone con disabilità

Progetto App Dedu – dott. Mauro Gazzola – DEDU Srl.

Progetto One More Experience – dott.ssa Serena Sterza, dott. Emanuele Giacomella e dott.ssa Alessandra Marzana – Associazione Cosechesuccedono

Webapp “Job inclusion for all”– dott. Stefano D’Ambrosio – Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’ Educazione “Giovanni Maria Bertin”

15:15 – 15:30 Prof.ssa Elena Giunta: Rilettura dei casi presentati in funzione della loro collocazione all’interno dello strumento di co-design presentato precedentemente.

15:15- 16:45 Laboratori – per partecipanti in presenza

Divisione in gruppi di lavoro gestiti da studenti dell’Università degli Studi di Padova afferenti al corso del prof. Simone Visentin, debitamente formati dalla prof.ssa Elena Giunta. Obiettivo dei lavori di gruppo sarà quello di stimolare la curiosità e il senso critico rispetto ai vari scenari progettuali presentati.

16:45- 17:00 Pausa caffè

17:00-17:30 Ritrovo in plenaria e condivisione di aspetti ed osservazioni significativi emersi nei vari gruppi

L’evento si realizza all’interno della quindicesima edizione della rassegna “Margherita in Festa”, un festival promosso dal 2007 nel territorio vicentino da Cooperativa Margherita, con l’obiettivo di creare occasioni di approfondimento culturale, relazione, confronto e partecipazione. L’edizione 2022 ha come titolo “Il possibile è di casa” e, attraverso un ricco calendario di eventi, continuerà i ragionamenti iniziati sulla parola “casa” nell’edizione precedente, esplorandola anche come modo di “abitare territori” con responsabilità, generando valore al e benessere per tutti al loro interno.

Progetto Mind Inclusion:

https://www.mindinclusion.eu

App Mind Inclusion (Android): MindInclusion

Modulo d’iscrizione al convegno: Convegno innovazione digitale e inclusione – Iscrizione evento Margherita in Festa