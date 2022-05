CONSIDI ENTRA NEL CAPITALE DI STRATEGIA & CONTROLLO

La società di consulenza di Pordenone entra a far parte del Gruppo Considi:

un modello federativo che conta 10 eccellenze nel mondo della consulenza direzionale e oltre 130 professionisti nel Nord Italia

Grisignano di Zocco (VI)/Pordenone, 20 maggio 2022 – Innovazione e sviluppo del business per gestire riorganizzazioni, passaggi generazionali, acquisizioni e crisi d’impresa con l’introduzione di metodologie manageriali e l’utilizzo delle tecnologie: un ramo della consulenza direzionale che ancora mancava all’interno della galassia Considi e che ora si aggiunge alla rete di aziende partner della società vicentina leader in Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management.

Considi,

infatti, entra nel capitale di Strategia & Controllo, società con base a Pordenone specializzata in Business Innovation e strategie di business.

Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale, con la quale ora Considi detiene una partecipazione del 20% di Strategia & Controllo, la società vicentina apre un nuovo ufficio presso il Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” di Pordenone.

Con questa operazione si allarga così il Gruppo Considi: un modello federativo composto da 10 aziende nel mondo della consulenza direzionale e oltre 130 consulenti concentrati a Nordest ma con presenza in tutto il Nord Italia.

«Il nostro Gruppo – sottolinea Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi – ha l’obiettivo di costruire una proposta unitaria attorno a forti valori comuni, tra cui l’indipendenza, la professionalità, l’impresa come motore di sviluppo, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento nel consulting made in Italy.

L’ingresso in Strategia & Controllo Srl

completa l’offerta nell’ambito della strategia del miglioramento grazie alle aree di intervento del nostro nuovo partner, che abilitano modelli di business innovativi come la servitization anche grazie alle tecnologie di Industria 4.0».

«Ho sempre creduto che per offrire un servizio distintivo ai nostri clienti per supportarli nello sviluppo, innovazione e scalabilità dei loro business sia indispensabile creare reti di relazioni con specialisti nei diversi ambiti di intervento.

Considi è uno dei più importanti player nella consulenza in ambito Operation & Innovation Management del panorama italiano e assieme contribuiremo a dare una risposta integrata alle sfide competitive della crescita» commenta Alessandra Gruppi, presidente e socio fondatore di Strategia & Controllo.

FOCUS ON: CONSIDI

Considi, con sede a Grisignano di Zocco (VI), Milano e Brescia, da oltre 40 anni è una società di consulenza leader in Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management, specializzata nei servizi legati al Toyota Production System e alla Lean Organization. Partner esclusivo per l’Italia di Toyota Academy e della TMS & TPS Certificate Institute giapponese e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation (TEC), dal 2019 collabora con T2i e Talent Garden Padova dando vita a I-Center, l’Innovation Hub dedicato alle Piccole e Medie Imprese manifatturiere, e ha attivato una importante collaborazione con il Lean Center di CUOA Business School per la diffusione della cultura Lean in Italia.

Per maggiori informazioni: considi.it

FOCUS ON: Strategia & Controllo Srl

Strategia&Controllo è una società di management consulting, fondata nel 1999, specializzata nell’accompagnare le aziende alla crescita, pianificazione e controllo strategico, managerializzazione e trasformazione digitale. Nel 2014 amplia la propria offerta includendo anche attività di accompagnamento ai passaggi generazionali ed M&A.

La società ha sede principale presso il Polo Tecnologico Alto Adriatico a Pordenone (FVG), centro di trasferimento tecnologico per l’Industry 4.0 certificato MISE, di cui è diventata socia di capitale nel 2021, e possiede sedi secondarie a Milano e Roma.

Dal 2020 si è distinta nel panorama nazionale per essere stata promotrice di numerose iniziative di sensibilizzazione, formazione e consulenza in ambito digital servitization.

Per maggiori informazioni: strategiaecontrollo.com