Confcommercio Vicenza: “Veicoli aziendali, acquisto, noleggio o leasing”?

VEICOLI AZIENDALI: ACQUISTO, NOLEGGIO O LEASING?

WEBINAR GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022, DALLE 13.00 ALLE 14.00

In un periodo di grandi evoluzioni sociali e tecnologiche come quello attuale, a cui si aggiungono cambiamenti verso una mobilità più ecosostenibile, la scelta tra l’acquisire un veicolo in proprietà o a noleggio è sempre più attuale per un’impresa.

Per approfondire, sia dal punto di vista gestionale che fiscale, le possibilità presenti sul mercato, Confcommercio Vicenza ha organizzato un incontro on line, dal titolo “Veicoli aziendali, acquisto, noleggio o leasing”, che si svolgerà giovedì 19 maggio 2022, con inizio alle ore 13.00. Il webinar si focalizzerà, in particolare sui vantaggi e vantaggi delle tre opzioni, dando utili indicazioni agli imprenditori su quali valutazioni conviene fare, per individuare la soluzione più appropriata al proprio caso.

Il parco macchine aziendale ha, infatti, dei costi, che possono aumentare repentinamente a seconda dell’alimentazione del veicoli o della loro vetustà o anche restare inutilizzato a causa di nuove esigenze di mobilità alternativa, più green, oppure dalle diverse abitudini di spostamento dei dipendenti. Nel qual caso, la comodità di avere a disposizione dei veicoli tramite il pagamento di un canone di servizio tutto compreso, offre il vantaggio di sapere fin da subito qual è il costo che l’azienda dovrà affrontare, nel breve, medio o lungo periodo.

Il webinar sarà condotto da Paolo Maran, responsabile dell’ufficio Fiscale e Alessandro Marchese, dell’ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza. Manuel Volta e Michele Berdin de “Il Negozio del Noleggio” tratteranno il tema “La mobilità senza confini”.

Per partecipare è sufficiente compilare il format sul sito ascom.vi.it. Poco prima dell’incontro verrà comunicato tramite email il link per il collegamento al webinar.

