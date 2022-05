Coldiretti Vicenza: “Colto e mangiato” Agriturismo Le Poscole Al Canton

Coldiretti Vicenza: “Colto e mangiato”, ultimo appuntamento all’Agriturismo Le Poscole Al Canton a Castelgomberto

Coldiretti Vicenza: “non rinunciamo alla nostra cultura agroalimentare”

Vicenza, 16 maggio 2022. Grande successo e partecipazione per “Colto e mangiato”, l’agri-aperitivo promosso dagli agriturismi Coldiretti di Terranostra e Campagna Amica Vicenza giunto all’ultimo appuntamento, in programma dopodomani, dalle 18 alle 20, all’Agriturismo Le Poscole Al Canton a Castelgomberto.

Una proposta originale, che ha permesso di vivere la campagna attraverso un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Cinque appuntamenti, giunti all’ultimo incontro, nel corso dei quali i partecipanti hanno conosciuto le straordinarie possibilità di utilizzare le erbe in cucina, accostate ai prodotti tipici del territorio vicentino.

“Abbiamo pensato ad un’iniziativa davvero a tuttotondo – spiega il presidente Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – in quanto le nostre strutture hanno proprio come mission quella di ospitare e di accogliere i visitatori, che non sono semplici clienti, ma persone da accompagnare in un percorso di riscoperta delle tradizioni. E mai come in questo periodo, che speriamo preannunci l’addio alla pandemia, c’è bisogno di uscire, di guardare con speranza e fiducia il futuro, sotto tutti i punti di vista”.

Gli appuntamenti con “Colto e mangiato”, quindi, sono giunti al termine. E, dopodomani, il 18 maggio dalle 14 alle 15.30 all’Agriturismo Le Poscole Al Canton, che propone una dolce merenda: un’idea nuova per rifocillarsi, anche per i più piccoli, all’insegna del gusto e della salute.

“Colto e mangiato– conclude il presidente Lotto – la dice lunga sullo spirito degli agrituristi Coldiretti, sempre in prima linea e pronti a mettere la faccia su ciò che preparano, a partire dall’uso di materie prime fresche e di stagione, espressione del territorio e di una cultura agroalimentare alla quale non vogliamo certo rinunciare, nonostante le difficoltà che gli operatori del settore stanno affrontando”.

Agriturismo Le Poscole Al Canton Siamo una famiglia che all’inizio degli anni 2000 ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, con la volontà di valorizzare il proprio territorio e tradizioni. Nel 2004 abbiamo dato vita all’Azienda Agricola con orti e animali e nel 2007 abbiamo inaugurato l’Agriturismo che è sempre stato il nostro sogno nel cassetto. Da dove nasce questo sogno? A casa Nostra abbiamo sempre organizzato pranzi e cene con amici e parenti. Da sempre pensiamo che condividere la tavola con le persone a noi care sia una delle cose più belle. Da qui l’idea di farlo più in grande, aprendo le porte di casa Nostra a molte più persone e offrendo loro il cibo della nostra tradizione che personalmente seguiamo dalla terra al piatto. Dal 2007 ad oggi, di strada ne abbiamo fatta. I figli sono entrati a far parte dell’azienda e così si è potuta ampliare l’ azienda agricola, inserendo anche Oliveti, Vigneti e una coltivazione di Lavanda oltre che altri orti e specie animali. Abbiamo “aggiunto posti a tavola” con una nuova sala e aperto un punto vendita dove tutti possono acquistare i prodotti che noi stessi produciamo. Così oltre ad assaggiarli qui da noi, si possono gustare anche a casa propria con amici e parenti. Insomma, il nostro motto è: “alle Poscole chi si ferma è perduto” , e le idee per il futuro sono ancora molte. Vi aspettiamo per festeggiare ogni vostra ricorrenza, sia essa un ritrovo tra amici o un battesimo, Santa cresima, Prima comunione, anniversario o un Matrimonio e per acquistare le nostre specialità nel nostro punto vendita in azienda o anche on-line.