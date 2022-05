Cogollo del Cengio, strada del Costo: fuoriuscita autonoma di motociclista.

Un giovane 27enne di Romano d’Ezzelino alla guida di motociclo BMW stava percorrendo la S.P. 349 “del Costo” con direzione Altopiano dei 7 Comuni. Giunto all’altezza dell’8° tornante, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e terminando la corsa sul ciglio strada. Subito soccorso da amici motociclisti che seguivano, il conducente veniva poi trasportato – in codice giallo – da ambulanza 118 all’Ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione intenso traffico a cura della Polizia Locale Alto Vicentino, che interveniva con una pattuglia del Distaccamento di Piovene Rocchette ed una della sede di Schio.