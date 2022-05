XXVI Edizione – 11-22 maggio + 14-17 luglio 2022

Concerto di domenica 22 maggio – Auditorium Fonato di Thiene, ore 21

Claudio Filippini trio featuring Michele Polga

Michele Polga (sax tenore), Claudio Filippini (pianoforte),

Luca Bulgarelli (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria)

Per il suo epilogo, l’edizione 2022 del festival New Conversations – Vicenza Jazz andrà in trasferta all’Auditorium Fonato di Thiene. Qui, domenica 22 maggio alle ore 21, si esibirà il trio del pianista Claudio Filippini, con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. A loro si unirà come solista ospite il sassofonista Michele Polga.

Ma per Vicenza Jazz 2022 non si tratta di un addio: il festival quest’anno avrà anche una ripresa estiva, dal 14 al 17 luglio, con nomi di notevole rilevanza.

Il trio di Claudio Filippini si muove a cavallo fra tradizione e innovazione: evoca i classici, pesca titoli dal songbook americano ma poi scarta, prendendo direzioni diverse, dalla musica da camera all’elettronica e la psichedelia. La continua evoluzione a cui è sottoposto il progetto è alla base della sua capacità di resistere nel tempo, suonando sempre nuovo: siamo infatti di fronte a una band che è attiva dal 2004.

Nato nel 1982 a Pescara, Claudio Filippini si diploma giovanissimo in pianoforte presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo. Parallelamente agli studi classici segue corsi di perfezionamento con maestri come Kenny Barron, George Cables, Barry Harris, Joey Calderazzo, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Stefano Bollani… Il suo nome inizia a emergere nelle cronache del jazz italiano nel 2002, grazie alla vittoria del concorso europeo per piano solo Yamaha Music Foundation of Europe. L’anno successivo si aggiudica il Premio “Massimo Urbani”. Da allora, oltre alla sua attività sia in solo che alla guida di propri gruppi, ha suonato insieme a Wynton Marsalis, Dee Dee Bridgewater, Donny McCaslin, Mike Stern, Noa, Mario Biondi, Giovanni Tommaso, Maria Pia De Vito, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Simona Molinari…

Per il concerto conclusivo di Vicenza Jazz, il trio di Filippini ospiterà come solista aggiunto il sassofonista Michele Polga. Diplomato in sassofono al conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, e in Musica Jazz al conservatorio “F. Bomporti” di Trento con Franco D’Andrea, Polga ha poi approfondito lo studio dello strumento con Dick Oatts, Dave Liebman, Robert Bonisolo, Claudio Fasoli, oltre che presso il Berklee College of Music di Boston. Dal 1994 a oggi, oltre a guidare proprie formazioni, ha collaborato con importanti musicisti come Marco Tamburini, Marcello Tonolo, Furio Di Castri, Paolo Fresu, Tony Scott, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Carla Bley, Steve Swallow, Maria Shneider, Ben Riley…

New Conversations – Vicenza Jazz può essere seguito anche sui canali social facebook e instagram

