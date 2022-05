Alla scoperta della Ciliegia di Marostica IGP

Un programma di esperienze uniche fra centro storico e territorio

Una mappa degli itinerari dell’Oro Rosso di Marostica

per costruire la propria esperienza al sapore di ciliegia di Marostica IGP.

Continua la promozione del rosso frutto attraverso il territorio anche per questa nuova stagione che, oltre alle tradizionali sagre (il 22 maggio a Pianezze, il 29 maggio a Marostica e il 5 giugno a Colceresa), punta su un programma di esperienze uniche: dai tour in azienda alla raccolta delle ciliegie, dai pic-nic ai menu degustazione, dalle attività in campagna e in collina alle escursioni.

“L’idea che stiamo sviluppando è quella di accompagnare alla scoperta del mondo che sta dietro alla nostra ciliegia – spiega il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Un viaggio che non si esaurisce in un giorno ma che, proprio come le ciliegie, invita ad assaporare tanti aspetti del territorio, coinvolgendo agricoltori, commerciati ed operatori del turismo.

Con una grande festa finale: la nostra mostra provinciale delle ciliegie, la vetrina per eccellenza di questo prodotto, anticipata da una notte rossa”.

“Il viaggio in realtà è già iniziato con i ciliegi in fiore – aggiunge l’assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Marostica Ylenia Bianchin – nei mesi di aprile e di maggio abbiamo organizzato tanti appuntamenti di esplorazione del territorio, abbinati ad eventi a tema green…

In occasione della stagione delle ciliegie nel week end di fine maggio abbiamo messo in cartellone spettacoli, laboratori, caccie al tesoro, per scoprire anche il centro storico.

Insomma un’animazione a 360 gradi pianificata anche gli esercenti, protagonisti di tante iniziative e pronti ad accogliere visitatori con i negozi sempre aperti”.

In merito al programma,

il primo appuntamento è sabato 28 maggio con la notte rossa: dalle 20 alle 24 in centro storico apertura serale dei negozi e dei locali con musica ed intrattenimenti, oltre che bancarelle dedicate di ciliegie di Marostica IGP.

Domenica 29 maggio la 78^ Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP che sarà inaugurata alla 11.30, con un ricco programma di iniziative.

Numerose le esperienze alla scoperta del centro storico e dei suoi monumenti, con Castello e cinta muraria, oltre che animazioni, degustazioni, caccie al tesoro, laboratori e un focus sul mondo delle api.

In piazza, vendita diretta di ciliegie e loro trasformati, prodotti tipici ed artigianali, grazie alla presenza di Coldiretti con Campagna Amica e ai produttori della zona.

Alle 16.30, in piazza, anche lo spettacolo dei Vessilliferi, ricordando la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi.

Tante le iniziative del territorio

nella giornata di domenica (e non solo) promosse da aziende agricole, associazioni, ristoratori secondo quattro fili conduttori: oltre alle esperienze alla scoperta del centro storico, esperienze in campagna e in collina, sfiziosità a base di ciliegia di Marostica IGP, menu degustazione a base di ciliegia di Marostica IGP.

Fra gli eventi, da segnalare il

2 giugno la 4^ Camminata delle Ciliegie e dei Piccoli Frutti, con partenza da Crosara e quattro percorsi ad anello con punti di ristoro e vendita di prodotti locali. Indirizzi ed itinerari nella ormai nota mappa realizzata dall’Assessorato al Turismo, disponibile negli infopoint (La Stazione e Pro Marostica) e nel portale turistico www.visitmarostica.eu.

Pianezze aprirà i festeggiamenti domenica 22 maggio, con le primizie in mostra e l’organizzazione della “Camminata tra la sandra” (partenza ore 8.30). Colceresa chiuderà domenica 5 giugno con la sua 39^ Mostra delle Ciliegie (inaugurazione ore 11) accompagnata dalla mostra fotografica dedicata ai colli.

In un territorio di nove comuni che va dall’Astico al Brenta, sono 105 produttori certificati di Ciliegia di Marostica IGP, impegnati nella produzione di qualità.

La Festa delle Ciliegia di Marostica IGP è promossa da

Comune di Marostica, Associazione Pro Marostica e Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, con il patrocinio della Regione del Veneto,

in collaborazione con

Confcommercio Marostica, Confartigianato Marostica, Coldiretti Vicenza e Campagna Amica, CIA Agricoltori Italiani, Apicoltori Marostica, La Stazione, Marostica Fotografica

e con il sostegno di Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo.

Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank sostiene le iniziative dei Comuni di Colceresa e Pianezze.

Per informazioni sul programma: www.visitmarostica.eu e pagina Facebook Città di Marostica.

Per informazioni su “La Ciliegia di Marostica IGP”: www.ciliegiadimarosticaigp.it

Foto in allegato: Ciliegie di Marostica IGP e alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione con sindaci, amministratori, partner ed organizzatori