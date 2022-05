Cheerleading: Gioia Todesco e Arianna Volpato

Gioia Todesco e Arianna Volpato

WILDCATS FUTURE RIENTRATI DALL’AMERICA DOPO I MONDIALI PER CLUB DI CHEERLEADING: PRESENTI ANCHE DUE ATLETE TEDAROTE

Mercoledì 4 maggio nel primo pomeriggio è atterrato il volo della Emirates da New York a Milano con a bordo la squadra dei Wildcats Future, reduce dal Mondiale per club di Cheerleading che si è svolto ad Orlando, in Florida.

Nella compagine della società sportiva Gym&Cheer presenti anche due atlete della squadra “Titanium” di Tezze Sul Brenta, Gioia Todesco e Arianna Volpato.



La delegazione è stata accolta con molto calore dalla Dirigenza e gli altri atleti rimasti a casa a fare il tifo per loro.

“Un’esperienza unica -commenta Michela Scremin, coach vicentina di rientro dagli Stati Uniti- da vivere soprattutto dietro le quinte con i ragazzi. I momenti d’emozione prima della gara non si possono descrivere a parole, e i nostri atleti hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Hanno svolto la loro Routine nella competizione più prestigiosa in assoluto e con le migliori squadre americane. Il giusto premio per i campioni d’Europa che, in quanto tali, hanno potuto qualificarsi come i soli rappresentanti del Vecchio Continente. Sono molto fiera delle nostre due atlete Titanium, Gioia e Arianna, che sono state convocate dalla società per partecipare a questa importantissima competizione”.

“Siamo già proiettati verso le prossime tappe -continua il Dirigente societario Donato Zanolo, anch’egli di rientro dalla trasferta- tra cui, sicuramente, gli europei di Bottrop in Germania, nei pressi della città di Colonia. Guardiamo alle prossime sfide con ottimismo e stimolo.

Ma presto ci saranno anche delle altre novità che riguarderanno la Gym&Cheer che, ricordiamo, opera sia in Veneto che in Piemonte, tra le Province di Novara e Vercelli”.

Gli allenamenti, intanto, continuano per i Gym&Cheer Titanium. Gli atleti tedaroti sono decisi a partecipare ai prossimi eventi sia nazionali che internazionali con l’obiettivo di portare a casa importanti risultati.

Tezze Sul Brenta, 10 maggio 2022

Titanium Cheer & Dance – La prima realtà di cheerleading e cheerdance nel vicentino

Cheerleading è uno sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica acrobatica, danza, salti, piramidi e lanci per concorrere a gare specifiche e per incoraggiare le squadre sul campo di gioco, durante le partite.

L’atleta che pratica il cheerleading è detto cheerleader, mentre quello che esegue coreografie prima, durante e dopo le partite di altre squadre è un ballerino detto dance breakets (da non confondere con il cheerleading acrobatico appunto).

Con oltre 1 milione e mezzo di partecipanti (esclusi i milioni di atleti delle scuole e dei college), il cheerleading è, secondo la rivista Newsweek Arian Campo-Flores, uno degli sport più praticati negli Stati Uniti.

Il cheerleading è uno sport completo, che forma corpo e mente, dona un grande senso di squadra e di rispetto verso il prossimo, allena la fiducia in sè stessi e nelle proprie capacità. Uno sport a tutto tondo che ha affascinato anche numerosi presidenti americani, che a loro volta sono stati cheerleaders al college: i Presidenti Franklin Roosvelt, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, George Bush Sr e George W. Bush, solo per citarne alcuni. ma anche personaggi del cinema come e dell’intrattenimento come Raquel Welch, Meryl Streep, Kirk Douglas, Halle Berry, Renee Zellweger, Sandra Bullock e Madonna, giusto per fare qualche nome.

Il primo avvenimento dove il cheerleading fece il suo debutto risale al 1894 alla Princeton University. Il 2 novembre 1898 viene segnalato come giorno della nascita del cheerleading organizzato, quando cioè lo studente Johnny Campbell diresse il tifo del pubblico. Il Cheerleading quindi nacque come attività prettamente maschile, dato che all’epoca potevano frequentare gli istituti di istruzione solamente gli uomini, ma dal 1923 nelle squadre di cheerleading cominciarono ad entrare anche le donne. Al giorno d’oggi si è calcolato che il 97% dei cheerleader siano di sesso femminile.

Attualmente, il cheerleading in America, è associato principalmente al football americano ed al basket, mentre sport come il calcio, l’hockey su ghiaccio, il baseball o il wrestling soltanto occasionalmente sponsorizzano squadre di cheerleading.