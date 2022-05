CGIL Vicenza: assemblea generale

Martedi’ 17 maggio 2022 (inizio ore 9) si svolge all’hotel Tiepolo (viale San Lazzaro, 110) di Vicenza l’assemblea genersale della Cgil vicentina sul tema del PNRR in relazione alla sanità territoriale.

Dalle ore 9 il segretario generale Giampaolo Zanni darà il via ai lavori per affrontare in modo specifico il tema del PNRR missione 6 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. Un aspetto che rientra in un tema molto caro al sindacato impegnato da sempre non solo sul versante della contrattazione sui luoghi di lavoro, ma anche con gli enti locali e quelli sanitari per la qualità della vita dei cittadini e delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati.

Diversi gli ospiti che contribuiranno di dare una risposta alla domanda: “Quali prospettive per i servizi socio sanitari nel territorio vicentino?” E sarà illustrata l’azione della Cgil di Vicenza su questi temi.

L’apertura dei lavori è affidata al segretario generale di Vicenza Giampaolo Zanni. Interverranno poi Gino Ferraresso del dipartimento welfare SPI Cgil Veneto, Ivan Bernini, segretario generale della FP Cgil Veneto, il dottor Achille Di Falco direttore dei servizi sociosanitari dell’ULSS 8 Berica, la dottoressa Alessandra Corò, direttore dei servizi sociosanitari dell’Ulss 7 Pedemontana.

E poi Franco Balzi presidente della conferenza dei Sindaci Ulss 7 Pedemontana. Dopo l’intervento di Giulia Miglioranza, della segreteria della Cgil di Vicenza vi sarà il dibattito con i rappresentanti dei lavoratori vicentini del sindacato di via Vaccari presenti all’incontro.

Le conclusioni sono affidate a Paolo Righetti della segreteria della Cgil del Veneto.