Bottega: 300mila api nel vigneto

BOTTEGA IMMETTE 300.000 API NEL PROPRIO VIGNETO SULLE COLLINE DEL PROSECCO

In occasione del 20 maggio, giornata mondiale delle api

In occasione del 20 maggio, giornata mondiale delle api, la cantina Bottega ha deciso di immettere 300.000 di questi preziosi insetti nella natura incontaminata delle colline del Prosecco. È una scelta nel segno della sostenibilità, che l’azienda trevigiana ha sempre perseguito a 360° nella propria attività d’impresa.

Le api hanno un ruolo importantissimo

nel mantenimento della biodiversità. Sono insetti che agevolano l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un fiore all’altro e contribuendo alla conservazione della natura. La loro presenza è un termometro per misurare la salubrità di un territorio.

Il vigneto in questione è parte di un appezzamento di proprietà Bottega, situato sulle alture di Vittorio Veneto, in un’area in parte boschiva e caratterizzata da una grande bellezza paesaggistica.

In questo contesto le api sono state liberate da 6 arnie diverse e hanno trovato ad accoglierle un habitat naturale pienamente compatibile alle loro esigenze. Qui vengono coltivate esclusivamente uve Glera, da cui ha origine il Prosecco.

Il 20 maggio, giornata mondiale delle api, Bottega brinda a questi insetti e al loro importante contributo alla nostra salute.