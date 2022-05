Bolzano Vicentino: omicidio stradale

Alle ore 03.45 odierne

in Bolzano Vicentino (Vi), termine accertamenti, Carabinieri Tenenza Dueville (Vi) e della Radiomobile di Thiene, arrestavano in flagranza di reato per omicidio stradale il conducente, classe 1986, dell’autovettura Ford fiesta.

Predetto, alla guida dell’auto, nel percorrere la sr 53, nei pressi dello svincolo autostradale “a/31 Valdastico”, dopo aver invaso area cantiere stradale investiva Giurato Valter, nato Legnaro (pd) 05/01/1969, già residente Piove di Sacco (Pd), operaio con compiti di moviere per conto ditta C.V. Due Carrare (PD), che decedeva sul colpo per “arresto cardiocircolatorio traumatico e trauma cranico”.

Conducente è risultato positivo a test alcolimetrico.

Autovettura e telefono cellulare sequestrati.

Arrestato sottoposto a regime arresti domiciliari presso propria abitazione su disposizione a.g. informata da Tnz. Dueville che procede.

Personale Spisal Vicenza e Carabinieri NOR Vicenza sul posto per verifica requisiti sicurezza cantiere.

Si precisa che la misura cautelare è stata adottata di concerto con quanto disposto dal magistrato di turno della Procura di Vicenza e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di Thiene