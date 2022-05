Bassano del Grappa: “Buongiorno ceramica!”

Il 21 e il 22 maggio 2022 torna a Bassano “Buongiorno ceramica!”

Il 21 e il 22 maggio 2022 torna a Bassano “Buongiorno ceramica!”, l’evento nazionale ideato per far conoscere la grande tradizione della ceramica artistica e artigianale italiana.

Saranno 45, infatti, le città che nel prossimo weekend ospiteranno la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica – con un ricco calendario di laboratori, mostre e visite guidate.

Nell’ambito dell’iniziativa, a Bassano sarà possibile partecipare a due laboratori, uno per adulti e l’altro per bambini, accedere a Palazzo Sturm con delle visite guidate gratuite e visitare la città, accompagnati da una guida turistica abilitata, per scoprire le tracce dell’artigianato bassanese.

Nel dettaglio:

– sabato 21 maggio alle 15.30 a Palazzo Sturm si terrà “Con-creta-mente”, un laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni;

– alle 17.30, invece, in programma una visita guidata alla vasta collezione di ceramiche custodite presso il Museo intitolato a Giuseppe Roi.

Laboratorio e guide sono gratuiti, i partecipanti pagheranno l’ingresso ai musei secondo le tariffe vigenti.

Il Museo della ceramica sarà aperto a orario continuato dalle ore 10 alle ore 19.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0424 519940, scrivere a palazzo.sturm@comune.bassano.vi.it o visitare il sito www.museibassano.it

Sempre sabato 21, dalle 15 alle 16.30, grazie all’evento “La fragile bellezza delle forme. Bassano del Grappa e l’arte della ceramica”, si potrà passeggiare per il centro storico in compagnia di una guida turistica abilitata, per scoprire le tracce dell’artigianato bassanese tra piazze, vicoli e il celebre Ponte Vecchio.

Il costo del biglietto è di 12 euro, con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio IAT di Bassano entro le ore 12 di sabato 21 maggio.

Per informazioni contattare lo IAT al numero 0424 519917 o via email, scrivendo a iat.bassano@comune.bassano.vi.it

Domenica 22 maggio, alle ore 11, si replica la visita guidata al Museo della ceramica con le stesse modalità del giorno precedente.

Sulla terrazza panoramica di Palazzo Sturm, dalle 15 alle 18.30, sarà invece possibile partecipare al laboratorio di pittura su maiolica organizzato da Sbittarte.

Le formelle realizzate durante il laboratorio saranno poi cotte e ritirate dai partecipanti la settimana successiva, sempre presso Palazzo Sturm.

Il laboratorio è gratuito, l’accesso al Museo avverrà negli orari e alle tariffe vigenti.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0424 519940, scrivere a palazzo.sturm@comune.bassano.vi.it o visitare il sito www.museibassano.it