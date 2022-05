Autostrada A4: tamponamento tra un’auto e un furgone di scorta

Lunedì alle 22:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, poco prima dello svincolo di Grisignano di Zocco in direzione Milano per un tamponamento tra un’auto e un furgone di scorta di un trasporto eccezionale: ferito l’automobilista. I pompieri arrivati da Padova hanno estratto il conducente dell’Audi A2, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Illeso l’autista del furgone Volkswagen T5. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.