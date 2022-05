Apindustria Confimi Vicenza: competenze e tecnologie 4.0

PREZZI INSTABILI E TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO INCERTI:

PERSONALIZZARE IL PRODOTTO IN MODO EFFICIENTE È ANCORA POSSIBILE?

Nello scenario attuale le competenze e tecnologie 4.0 possono fornire un aiuto fondamentale:

questo il tema del seminario organizzato da Apindustria Confimi Vicenza per martedì 10 maggio

Le competenze e la tecnologia come strumenti per sconfiggere la complessità del momento: si potrebbe riassumere così il tema del seminario organizzato da Apindustria Confimi Vicenza a conclusione del progetto Mass Customization 4.0 dal titolo “Personalizzazione di prodotto e pianificazione vendite in mercati turbolenti”, in programma martedì 10 maggio alle 11.00 presso la sede dell’Associazione, a Vicenza in Galleria Crispi 45.

Da una parte infatti il mercato chiede in misura sempre maggiore prodotti personalizzati, dall’altra lo scenario attuale è caratterizzato da oscillazioni significative e continue dei prezzi e incertezza nei tempi di consegna delle materie prime e dei semilavorati necessari, fattori che spesso rendono estremamente complesso gestire le vendite e la produzione con un catalogo di prodotti standard, a maggior ragione nel caso di prodotti personalizzati. In questo contesto, la realizzazione di prodotti custom potrebbe sembrare un ulteriore elemento di complessità sempre più difficile da sostenere, ma ancora una volta un supporto fondamentale può arrivare dalle più avanzate tecnologie dell’Industria 4.0, applicate in questo caso alla cosiddetta “mass customization”.

Diversi i temi che saranno affrontati durante l’incontro, che si svolgerà in presenza e avrà un taglio estremamente operativo: come preventivare tempi e costi quantificando i rischi di fornitura, come legare la preventivazione alla pianificazione di budget, come scegliere sul web le caratteristiche di prodotto nei beni e servizi B2C e come riportare questa esperienza anche nel B2B; il tutto con la sintetica presentazione di alcuni casi reali di applicazioni.

L’incontro rientra nell’ambio del progetto coordinato da Apindustria Confimi Vicenza, in collaborazione con il Centro Produttività Veneto e l’Università degli Studi di Padova, per promuovere e diffondere le conoscenze e le tecniche della Mass Customization 4.0, finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 per circa 1 milione di euro, che vede coinvolti in qualità di partner anche le Università di Bolzano e Klagenfurt e tre aziende private, Roen Est di di Gorizia, SelectionArts Intelligent Decisions e Energie Forum Kärnten della Carinzia.

Va ricordato che, sempre nell’ambito di questo progetto, è stata approntata la piattaforma online www.mc40-platform.eu, attraverso la quale le PMI interessate al tema possono accedere a tutta una serie di servizi e informazioni, ed è stata costituita una rete transfrontaliera Italia-Austria di competenze MC 4.0 che mette a disposizione delle PMI strumenti e competenze di livello su tematiche cruciali per la trasformazione digitale e la competitività. Questa rete, con punti di contatto e riferimento a Vicenza, presso Apindustria Vicenza, Klagenfurt, Bolzano, Pordenone e Villach costituisce una rete della Mass Customization 4.0 per la promozione e sviluppo di ricerca applicata e innovazione all’interno del sistema produttivo veneto, altoatesino, del Friuli Venezia Giulia e austriaco.

All’incontro in programma martedì 10 maggio interverranno, dopo i saluti del Presidente di Apindustria Vicenza Mariano Rigotto, il direttore generale dell’Associazione Manuel Maraschin, il prof. Cipriano Forza docente di Digital Customization presso l’Università degli Studi di Padova e Sanmarco Informatica, che proporranno un approfondimento su come affrontare gli attuali mercati turbolenti con prodotti differenziati e personalizzati pianificando le vendite e di conseguenza gli acquisti in situazioni instabili e come configurare correttamente l’ordine del cliente per la produzione. Dopo una breve pausa pranzo, i lavori riprenderanno nel pomeriggio con tre sessioni di approfondimento che si svolgeranno in parallelo: la prima sulla rete transfrontaliera Italia-Austria per le competenze MC 4.0, in cui interverrà il partenariato italo-austriaco del progetto MC 4.0, la seconda e la terza sulle soluzioni di applicativo rispettivamente per la pianificazione delle vendite e per la configurazione dei prodotti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online su www.apindustria.vi.it