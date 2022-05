A4 Holding SpA: lavori tratte autostradali

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRALE IN A4 TRA I CASELLI DI SIRMIONE E PESCHIERA

In entrambe le direzioni nella notte del 7 maggio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova sono state programmate lavorazioni di abbattimento della linea elettrica per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine, in entrambe le careggiate tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+700 al Km 259+300), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 23.00 di sabato 7 maggio fino alle ore 5.00 di domenica 8 maggio 2022.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera.

Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

LAVORI IN A4 AL CASELLO DI SOMMACAMPAGNA

Chiuse l’uscita da Milano e l’entrata per Venezia dal 6 all’8 maggio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) in prossimità del casello di Sommacampagna tra i caselli di Peschiera e Verona Sud (dal km 269+700 al 271+700), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 6 maggio alle ore 6.00 di sabato 7 maggio 2022.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6.00 di sabato 7 maggio alle ore 18.00 di domenica 8 maggio 2022.

A seguito dei lavori di cui sopra, i viaggiatori non potranno uscire al Casello di Sommacampagna e non potranno accedere in autostrada in direzione Venezia dallo stesso casello dalle ore 21.00 di venerdì 6 maggio alle ore 18.00 di domenica 8 maggio 2022.

LAVORI IN A4 TRA GRISIGNANO E PADOVA OVEST

In carreggiata est nella notte di giovedì 5 maggio e da venerdì 6 maggio a domenica 8 maggio 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione in A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 347+100 al Km 349+500), in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nella notte di giovedì 5 maggio (dalle ore 21 alle ore 6.00 del giorno successivo) e dalle ore 21.00 di venerdì 6 maggio alle ore 24.00 di domenica 8 maggio 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it