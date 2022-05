A4 Holding SpA: LAVORI NOTTURNI IN A4 TRA MONTEBELLO E MONTECCHIO

In carreggiata ovest nella notte del 10 maggio 2022

In carreggiata est nella notte dell’11 maggio 2022

Per lavori di realizzazione flesso propedeutici alla realizzazione del nuovo casello di Montecchio, lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova in direzione Venezia (careggiata est) tra i caselli di Montebello e Montecchio (dal Km 318 al Km 319+800), in carreggiata ovest (direzione Milano) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di martedì 10 maggio alle ore 6.00 di mercoledì 11 maggio 2022. A seguire, sempre per i lavori sopra menzionati, in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di mercoledì 11 maggio alle ore 6.00 di giovedì 12 maggio 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it