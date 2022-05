A4 Holding SpA: lavori in A4

LAVORI IN A4 TRA GRISIGNANO E PADOVA OVEST.

In carreggiata est da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio 2022.

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione in A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 348+400 al Km 351+700), in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di venerdì 13 maggio alle ore 6.00 di sabato 14 maggio 2022.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia ridotte dalle ore 6.00 di sabato 14 maggio alle ore 24.00 di domenica 15 maggio 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

LAVORI IN A4 AL CASELLO DI VICENZA NORD

Chiuse le uscite da Rovigo e da Piovene dal 13 al 15 maggio 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di rifacimento pavimentazione, il casello di Vicenza Nord rimarrà chiuso in uscita per i viaggiatori provenienti sia da Rovigo (carreggiata Nord) che da Piovene Rocchette (carreggiata Sud) dalle ore 21.00 di venerdì 13 maggio alle ore 14.00 di domenica 15 maggio 2022.

Si suggeriscono di seguito le uscite alternative: Vicenza est e Dueville.

LAVORI IN A4 AL CASELLO DI SOMMACAMPAGNA

Chiuse l’uscita da Milano e l’entrata per Venezia dal 13 al 15 maggio 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) in prossimità del casello di Sommacampagna tra i caselli di Peschiera e Verona Sud (dal km 269+700 al 271+700), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 13 maggio alle ore 6.00 di sabato 14 maggio 2022. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6.00 di sabato 14 maggio alle ore 24.00 di domenica 15 maggio 2022.

A seguito dei lavori di cui sopra i viaggiatori non potranno uscire al Casello di Sommacampagna e non potranno accedere in autostrada in direzione Venezia dallo stesso casello dalle ore 21.00 di venerdì 13 maggio alle ore 24.00 di domenica 15 maggio 2022.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it