A Catania il 60° Congresso nazionale FIDAS. Il 1° giugno la conferenza stampa.

Si svolgerà a Catania nelle giornate del 3 e 4 giugno il 60° Congresso Nazionale FIDAS. Nella mattina di mercoledì 1 giugno prevista la conferenza stampa di presentazione del Congresso, presso Palazzo d’Orléans, sede della presidenza della regione Siciliana.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma del Congresso e verranno annunciati i vincitori della III edizione del Concorso nazionale “A scuola di dono” rivolto agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione e i vincitori della XII edizione del Premio Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”.

Il 3 giugno si apriranno i lavori Congressuali. L’appuntamento vedrà convergere a Catania oltre 18o delegati in rappresentanza degli oltre 500.000 donatori di sangue FIDAS.

La Giornata del Donatore FIDAS si svolgerà il 5 giugno. All’evento, giunto alla sua 40^ edizione, sono previsti oltre un migliaio di donatori provenienti da tutta Italia che sfileranno per le vie principali di Catania.

La centralità del donatore di sangue, con i valori di cui è espressione e portatore, diventa, pertanto impegno per tutti gli attori del sistema, ad operare “in rete” e in spirito collaborativo per costruire percorsi condivisi che favoriscano il raggiungimento dell’autosufficienza sangue su tutto il territorio nazionale.

Fonte: Fidas Vicenza a cura della Redazione