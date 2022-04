VinNatur Tasting 2022 Marmo e vino naturale

Un ritorno in grande stile – Area Margraf – 9/11 Aprile – Gambellara (VI)

Dopo due anni, ritorna in grande stile VinNatur Tasting 2022, l’evento/degustazione che coinvolge più di 170 viticoltori e che ha visto la partecipazione di un sempre crescente pubblico internazionale di appassionati di vini naturali. E si riparte proprio da dove ci si era lasciati, in un luogo unico al mondo, l’Area Margraf di Gambellara (VI), una vera e propria “città del marmo”, dove la bellezza e l’unicità di questo straordinario materiale naturale costituisce una cornice d’eccezione alla manifestazione.

Produrre vino naturale significa agire nel pieno rispetto del territorio, della vite e dei cicli naturali, limitando, attraverso la sperimentazione, l’utilizzo di agenti invasivi e tossici di natura chimica sia in vigna che in cantina.

Così anche il marmo Margraf, grazie all’ambizioso progetto “Rethink Marble”, viene accuratamente selezionato, estratto e sapientemente plasmato con grande rispetto per la natura e per il territorio: dalla gestione ecosostenibile delle cave, fino ad un processo di lavorazione altamente tecnologico che riduce al minimo gli scarti e il consumo d’acqua, dai progetti di recupero del paesaggio, fino a forti investimenti in energie rinnovabili.

Proprio per celebrare questa filosofia “green”, è stata scelta una location d’eccezione, la nuova Area Margraf di Gabellarla (VI), un luogo unico, sede del più grande showroom d’Europa dove sono esposte, su un un’area complessiva di 162.490 mq, più di 50.000 lastre di pregiati marmi e pietre naturali dell’azienda vicentina.

Informazioni generali – VinNatur Tasting 2022

Date: 9, 10, 11 aprile 2022

Orario di apertura: dalle ore 10 alle ore 18

Area Margraf – Via Torre di Confine 15 – Gambellara (Vi)

A proposito di Margraf

La storia di Margraf – in origine Industria Marmi Vicentini – ha inizio nel 1906 in provincia di Vicenza, a Chiampo, e si caratterizza, fin dalle origini, per una spiccata attenzione alla ricerca e all’innovazione tecnologica e, soprattutto, per la stretta collaborazione con prestigiosi architetti internazionali. Oggi, dopo più di 100 anni, l’Azienda si inserisce di diritto tra i leaders a livello mondiale del settore. Estrarre con sapienza il marmo dai propri giacimenti per trasformarli in levigate lastre o in piccole marmette, offrire una vastissima gamma di pregiato materiale e di prodotti di eccellenza per l’edilizia e l’architettura (dai rivestimenti interni alle facciate esterne, fino agli elementi d’arredo, dal bagno alla cucina) sono solo alcuni dei plus che hanno reso Margraf conosciuta e apprezzata nel mondo. Il tutto senza perdere di vista il rispetto per l’ambiente, ma anzi investendo in tutti quegli interventi capaci di ridurre ogni tipo di danno ambientale: dalle attrezzature tecnologicamente più avanzate ai progetti di recupero del paesaggio, fino ad un forte investimento nel risparmio energetico e nel ricorso a risorse rinnovabili. Passato e presente si fondono perfettamente in Margraf: un’azienda d’eccellenza che si proietta con forza ed entusiasmo verso il futuro.

