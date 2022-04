Vicenza: targa system

Targa system, pronto il regolamento per i primi tre portali mentre dalla Regione arrivano 45 mila euro per installarne altri tre

Monitorare i mezzi in transito per rilevare irregolarità e contrastare tempestivamente fenomeni criminali come il furto di automobili. Servirà soprattutto a questo la nuova rete di telecamere per la lettura delle targhe (targa system) di cui si sta dotando il Comune in affiancamento al sistema di videosorveglianza cittadino.

In queste settimane i primi tre portali sono in fase di installazione, mentre la Regione del Veneto ne ha finanziati altri tre e la giunta ha dato il via libera al disciplinare per il trattamento dei dati personali.

“E un progetto in cui crediamo molto – dichiara il sindaco Francesco Rucco – e che lo stesso Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ci ha invitato a implementare. Grazie a questi portali, infatti, potremo blindare tutti i punti strategici di entrata ed uscita dalla città e garantire così alle diverse centrali operative il monitoraggio praticamente completo dei mezzi in transito.

In queste settimane è in corso l’installazione dei primi tre portali in Riviera Berica (all’altezza del passaggio pedonale vicino alla Rotonda), in strada Marosticana (vicino al centro commerciale Schiavotto) e in viale Trieste, alla rotatoria con viale Fiume.

Per l’acquisto, il posizionamento e il collegamento di questi tre targa system la Regione del Veneto ha concesso un finanziamento di 30.193 euro a cui il Comune ha aggiunto 38.737 euro per un totale di 68.930 euro.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha deciso di implementare la rete, dotandosi di altri tre impianti da collocare in viale della Scienza, a Ponte Alto e in viale della Pace.

Per questi ulteriori portali nei giorni scorsi la Regione ha concesso un nuovo finanziamento di 45.774 euro a cui il Comune aggiunge 60 mila euro per un totale di 105.774 euro.

Infine, la giunta comunale ha approvato il disciplinare per il trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo di questi dispositivi, in modo da poter dare il via ai controlli non appena i primi tre portali saranno stati collaudati.