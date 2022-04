Vicenza su Rai Uno “Linea verde life”

Vicenza torna protagonista della trasmissione di Rai Uno “Linea verde life” in onda sabato 9 aprile alle 12.30

Sindaco Rucco: “Un’altra vetrina importante per la nostra città”

A distanza di circa tre anni Vicenza ritorna protagonista della trasmissione di grande successo “Linea verde life”, in onda su Rai Uno il sabato dalle 12.30 alle 13.30 con i popolari conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi.

La puntata, registrata durante la seconda settimana di marzo, andrà in onda sabato 9 aprile e presenterà la città berica con suggestive immagini dei luoghi più conosciuti, ma anche di angoli meno frequentati.

“E’ un’altra grande vetrina per la nostra città – dichiara il sindaco Francesco Rucco – che dimostra quanto Vicenza può essere attraente agli occhi di chi cerca scenari suggestivi tra i centri storici d’Italia. Ringrazio i conduttori e i produttori della trasmissione per averci scelto e per mostrare le peculiarità architettoniche, culturali, paesaggistiche, imprenditoriali e culinarie del nostro territorio, con particolare attenzione all’aspetto ecologico ed ambientale, settore che stiamo curando con impegno”.

Gli scorci cittadini scelti dalla produzione di Rai Uno vanno dal piazzale della Vittoria di Monte Berico, con la classica panoramica della città dall’alto, alla terrazza della Basilica palladiana con inquadrature su piazza dei Signori, piazza San Lorenzo con la chiesa ed il chiostro, parco Querini con il suo tempietto teatro del momento denominato “attimo di respiro” con l’ex miss Italia Daniela Ferolla.

Ma il focus della trasmissione si conferma essere tutta la galassia che ruota attorno al concetto “green”, con aspetti legati all’ambiente e all’ecologica per cui non poteva mancare una visita al Parco della Pace, i 63 ettari dentro la città convertiti in parco urbano. Fari puntati anche sulla società di logistica V.e.lo.ce. (Vicenza eco/logistic center) che trasporta su mezzi elettrici tutte le merci destinate al centro storico e sull’arte e la tradizione della stampa dal Rinascimento ad oggi.

Nella puntata sarà dato risalto anche al mondo imprenditoriale, con le invenzioni “spaziali” del D-Air Lab dell’azienda Dainese e la tradizione orafa vicentina, tra passato e futuro.

Per chiudere, l’immancabile angolo culinario con incursioni in cicchetterie, gastronomie e pasticcerie della città, per l’assaggio di piatti e prodotti della tradizionale cucina vicentina, in alcuni casi rivisitati in maniera originale.