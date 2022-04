Vicenza: salvata la civetta

Rimane incastrata all’interno di una curva dello scarico dei fumi di una stufa, a salvare la civetta ci hanno pensato i vigili del fuoco di Vicenza. I pompieri dopo la richiesta di aiuto della famiglia residente in Via Ambrosini a Vicenza, sono riusciti ad estrarre il piccolo rapace incastrato nello scarico dei fumi della stufa. La civetta sporca di fuliggine, ma in buono stato è stata controllata dai componenti della squadra e poi lasciata libera in una zona verde.