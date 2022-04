Vicenza: servizio di prossimità

Polizia locale, partito il servizio di prossimità con agenti a piedi in alcuni quartieri

Sindaco Rucco: “Grazie alla fine dell’emergenza Covid abbiamo potuto destinare personale a questa attività che stiamo cercando di estendere”

La dichiarazione da parte del Governo della fine dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 ha prodotto una minore incidenza dei servizi di controllo delle prescrizioni normative, con conseguente recupero di risorse umane tra gli agenti di polizia locale.

Questo ha permesso il loro impiego in servizi di prossimità al cittadino, con pattuglie a piedi in alcuni quartieri, a partire da quelli a più alta densità abitativa come San Lazzaro e San Pio X.

“Da circa una settimana – fa sapere il sindaco Francesco Rucco – abbiamo colto l’opportunità data dalla fine dell’emergenza sanitaria, dirottando alcuni agenti a svolgere questo servizio particolarmente gradito dai cittadini, perché dà un senso di sicurezza percepita. E’ nostra intenzione studiarne l’implementazione in altri quartieri, per proseguire nel rapporto di fattiva collaborazione con la cittadinanza, con la raccolta di segnalazioni non solo dai residenti, ma anche dai commercianti”.

“Gli agenti che percorrono a piedi le strade – aggiunge il consigliere comunale delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza Nicolò Naclerio – sono a disposizione dei cittadini per raccogliere direttamente sul territorio esigenze e problematiche. Inoltre svolgono un’azione di monitoraggio delle zone residenziali, con particolare attenzione ai parchi, alle scuole, alle chiese, ai mercati e ai negozi”.

Attualmente i turni stabiliti per il servizio di prossimità riguardano i giorni da lunedì a venerdì, al mattino dalle 8 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14 alle 18.30 con pattuglie di due agenti che si alternano tra i due quartieri, la mattina da una parte ed il pomeriggio dall’altra.

E’ un servizio ad alta visibilità e in grado di fornire al cittadino un punto di riferimento e un contatto diretto con l’amministrazione nei punti di maggiore aggregazione cittadina come ad esempio scuole, supermercati, giardini e parchi, quartieri residenziali, chiese.

In caso di necessità di intervento per attività antidegrado è prevista l’attivazione delle pattuglie dedicate, come per le attività di polizia stradale e il rilievo di incidenti stradali, in modo da poter continuare senza soluzione di continuità il servizio appiedato.