Vicenza: Pnrr sport – due progetti

Pnrr sport, il Comune partecipa con due progetti: rugby e piastra polivalente al Parco della Pace, pista coperta al campo di atletica leggera

Vicesindaco Celebron: “Un investimento non solo sportivo ma anche e soprattutto sociale”

Ammonta a 3,5 milioni di euro il valore complessivo dei due progetti che l’amministrazione ha deciso di candidare al bando pubblicato dal Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La prima proposta (cluster 1) riguarda la realizzazione di un impianto per diverse discipline sportive all’interno del Parco della Pace: sono previste strutture per il rugby e una nuova piastra polivalente per la pratica di attività quali pallamano, pallacanestro, calcetto, pallavolo, e adattabile anche alle discipline paralimpiche. L’ammontare del finanziamento richiesto è pari a 2,1 milioni di euro.

Il secondo progetto (cluster 2) mira, invece, alla rigenerazione dell’impianto sportivo di atletica leggera “Guido Perraro” in via Rosmini, costruito nel 1956. È prevista la riqualificazione completa dell’area scoperta e della tribuna per il pubblico e dei servizi, oltre alla realizzazione di una pista coperta di 100 metri per la pratica dell’attività durante tutto l’anno. Il finanziamento richiesto è di 1,4 milioni di euro.

“Come amministrazione – afferma il vicesindaco con delega allo sport e lavori pubblici Matteo Celebron – abbiamo voluto prestare attenzione a progetti sui quali c’erano già sia idee di massima, sia un consenso frutto dell’interlocuzione con associazioni e rispettive federazioni. La sfida è sicuramente ambiziosa, ma ci permetterebbe di continuare gli investimenti in ambito sportivo, dopo la conferma dell’ottenimento del contributo sulla rigenerazione urbana che riguarda il palazzetto dello sport. Sul cluster 3, ovvero l’avviso per la realizzazione o rigenerazione di impianti sportivi di interesse per le federazioni sportive nazionali, vista anche la complessità per l’accesso al contributo, stiamo ancora valutando quale potrebbe essere l’oggetto dell’intervento e se esiste veramente la possibilità di accedervi”.