Vicenza: ostello della gioventù

Ostello della gioventù, partono i lavori di riqualificazione a cura dei nuovi gestori

Assessore Albiero: “Questi interventi valorizzeranno l’immobile comunale destinato al turismo giovanile, scolastico e delle famiglie”

Via libera ai lavori di riqualificazione dell’ostello della gioventù. Lo ha dato l’assessorato al patrimonio alla cooperativa il Faggio, nuovo gestore della struttura, dopo aver recepito il parere favorevole della Soprintendenza all’intervento che migliora notevolmente la struttura di proprietà comunale

“Dopo due anni in cui, a causa del Covid, i giovani non hanno potuto viaggiare e le scuole hanno sospeso tutte le gite – dichiara l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – è una grande soddisfazione poter autorizzare l’esecuzione di lavori che faranno del nostro ostello un punto di riferimento per il turismo giovanile, scolastico e delle famiglie. Alla strategicità del luogo in pieno centro storico e al fascino dell’edificio degli anni Trenta, oltre agli interventi necessari a riattivare la struttura secondo quanto previsto dal bando, il nuovo gestore ha proposto e realizzerà a sue spese ulteriori e significative migliorie che aumenteranno notevolmente la qualità del servizio offerto e il valore dell’immobile”.

La cooperativa Il Faggio ha previsto di eseguire a sue spese, oltre a quanto previsto dal bando, opere per oltre 204 mila euro, tra cui il rifacimento dei bagni, la modifica della distribuzione funzionale della cucina, il ripristino della hall, la manutenzione e revisione degli impianti elettrici e termo meccanici.

L’obiettivo dei gestori portare a termine i lavori in quattro mesi, per avviare quanto prima l’attività ricettiva.

Considerato che si tratta di interventi che valorizzeranno e riqualificheranno in modo significativo l’immobile comunale, la concessione è stata prolungata di un anno, passando da sei a sette, rinnovabili per altri sette.