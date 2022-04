Vicenza – On. Caretta (FdI): grazie alle forze dell’ordine

Vicenza – On. Caretta (FdI) – Meglio braccare ed arrestare i criminali che guardarli scappare ai posti di blocco

“Grazie alle forze dell’ordine che oggi a Vicenza, non sono rimaste a guardare gli spacciatori sfuggiti a un posto di blocco. Se, come “suggerito” nei giorni scorsi da qualche geniale dirigente della polstrada lombarda, avessero dato ascolto alle folli indicazioni di non inseguire i criminali, oggi non li avrebbero braccati per le strade di Vicenza e avremmo ancora questi spacciatori albanesi al lavoro nelle piazze vicentine. Sommato al sequestro avvenuto in un appartamento, abbiamo svariati chili di marijuana, hashish e cocaina che non frutteranno soldi ai criminali e non avveleneranno la nostra gente. Grazie ai nostri uomini in divisa per esserci sempre e garantire la nostra sicurezza quotidianamente”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia