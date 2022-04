Vicenza: messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Prosegue l’opera di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli assi viari principali; domani il via ai lavori ad Anconetta

Vicesindaco Celebron: “Si tratta di un piano pluriennale fortemente sostenuto dall’amministrazione a beneficio degli utenti della strada”

Prenderanno il via domani, martedì 12 aprile, alcuni lavori di messa in sicurezza degli assi viari primari, con una pluralità di interventi in punti nevralgici della città.

“Si tratta di un piano pluriennale fortemente sostenuto dall’amministrazione per migliorare la circolazione stradale e la sicurezza dei pedoni – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. Il progetto, che viene redatto per annualità in modo tale da considerare le varie esigenze che progressivamente si manifestano, è composto da diverse tipologie di interventi, i più importanti dei quali sono il potenziamento dell’illuminazione zenitale di attraversamenti pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti”.

“Oltre a mettere in sicurezza ben 14 passaggi pedonali esistenti – precisa il vicesindaco Celebron – a giugno si procederà con l’asfaltatura di viale San Lazzaro, a conclusione delle opere di complessiva riqualificazione della zona: il principale asse viario ovest della città risulterà completamente rinnovato ed in sicurezza. Sempre a giugno verrà, infine, realizzato un cordolo spartitraffico lungo una strada a grande percorrenza, la SR11, in corrispondenza dell’incrocio con via Carducci, nel Comune di Creazzo, al fine di impedire le manovre di svolta a sinistra, fonte di numerosi incidenti”.

Gli interventi e i dati di progetto

Nello specifico, si andrà a potenziare l’illuminazione, con portali zenitali dedicati con luce a led, di 14 attraversamenti stradali, come già progressivamente attuato in varie parti della città in questi ultimi anni.

Martedì 12 si partirà dall’asse Anconetta Postumia, dove saranno interessati dai lavori quattro attraversamenti pedonali esistenti; si proseguirà, quindi, in via Btg Val Leogra, di fronte al civico 85, in viale Trento, in prossimità del civico 201, e, infine, in viale San Lazzaro, con otto attraversamenti.

Viale San Lazzaro sarà inoltre interessato, nel mese di giugno dopo la chiusura delle scuole, dalla completa riasfaltatura delle corsie in direzione Verona/Ponte Alto, con il rifacimento della segnaletica a conclusione della complessa opera di riqualificazione operata in questi ultimi due anni.

Sempre a giugno, in un periodo in cui vi è minor traffico veicolare, si procederà con la realizzazione di un cordolo spartitraffico all’incrocio tra la SR11 strada Padana verso Verona e via Carducci, nel Comune di Creazzo. L’intervento ha l’obiettivo di impedire le manovre di svolta a sinistra, causa di numerosi incidenti, invitando a fare ricorso alle due attigue rotatorie.

La durata complessiva del cantiere è pari a 102 giorni. Non si prevedono, specialmente nella prima fase, particolari rallentamenti o impatti sulla viabilità, trattandosi di interventi puntuali.

Anche la realizzazione del cordolo sulla SR11 non comporterà particolari disagi, mentre molto impegnativo sarà l’intervento di asfaltatura di viale San Lazzaro che verrà svolto durante la pausa estiva delle scuole.

L’importo complessivo degli interventi è di 200 mila euro. I lavori verranno eseguiti dall’impresa Erregi srl di San Martino di Lupari (PD).

Il progetto è curato dal servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici.