Illustri Festival 2022 sarà un evento “diffuso”: per la prima volta un’esposizione temporanea a Palazzo Thiene

Workshop al Museo del Gioiello oltre che allestimenti in Basilica palladiana e alle Gallerie d’Italia – Vicenza

Illustri Festival 2022 porterà a Vicenza la grande illustrazione italiana e internazionale e le sue giovani promesse dal 18 giugno al 17 luglio 2022.

La quinta edizione sarà un vero e proprio evento diffuso in vari luoghi della città. La giunta comunale ha approvato la delibera in cui si prevede Illustri Festival in Basilica palladiana (salone e sala Zavatteri) e a Palazzo Thiene (primo piano), insieme alle Gallerie d’Italia – Vicenza e al Museo del Gioiello.

Illustri Festival è organizzato da Associazione Illustri con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza in collaborazione con Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo.

“Quest’anno la nuova edizione di Illustri avrà più sedi – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Oltre ai due luoghi che ormai da tradizione ospitano questo festival, Basilica palladiana e Gallerie d’Italia, abbiamo voluto offrire per la prima volta la sede di Palazzo Thiene per un’esposizione temporanea che sarà accolta al piano terra. Inoltre anche il Museo del Gioiello ha voluto far parte di questa iniziativa aprendo i suoi spazi al colorato e creativo mondo dell’illustrazione”.

Il prezzo del biglietto per visitare tutte le sedi di Illustri Festival è di 6 euro.

Le esposizioni principali saranno quattro: Illustri, Saranno Illustri e Maestri Illustri nelle sale della Basilica palladiana e la mostra personale dell’Illustrissimo Christoph Niemann alle Gallerie d’Italia- Vicenza.

A completare il programma del Festival ci saranno weekend tematici dedicati all’illustrazione digitale e ai libri illustrati, laboratori pensati per un pubblico di tutte le età, incontri con gli artisti e mostre mercato, in un palinsesto ricco e colorato che coinvolgerà tutta la città.

Per informazioni www.illustrifestival.org

Vicenza, 27 aprile 2022