Vicenza Corso Fogazzaro: incendio di una mansarda al quarto piano

Alle 21:55 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Fogazzaro all’altezza di Piazza San Lorenzo a Vicenza per l’incendio di una mansarda, posta al quarto piano di una palazzina affiancata: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati nell’immediatezza dalla centrale e successivamente da Arzignano, Thiene con i volontari e Padova per un totale di 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, 2 mezzi di supporto e 22 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre i residenti dei diversi piani sono stati evacuati. Le squadre operando dall’interno e dall’esterno con le autoscale sono riuscite a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si potessero propagare ai tetti delle abitazioni affiancate e all’intera struttura. Danneggiata la mansarda e il tetto. Danni da percolazione ai piani inferiori. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso delle ultime squadre sono terminate alle 3:30 con il controllo di tutte le travature per escludere eventuali focolai.