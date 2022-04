Vicenza: cerimonia One Community ricordando il 28 aprile 1945

One Community, ricordando il 28 aprile 1945.

Cerimonia per il 77° anniversario dell’arrivo delle truppe americane a Vicenza.

Il Comune di Vicenza e il comando della guarnigione dell’esercito degli Stati Uniti di Vicenza promuovono la cerimonia “One Community, ricordando il 28 aprile 1945” in occasione del 77° anniversario dell’arrivo delle truppe americane in città.

La cerimonia si svolgerà giovedì 28 aprile alle 11 al Giardino Salvi. Dopo gli inni nazionali, l’invocazione e gli interventi, gli americani doneranno una torta alla signora Meri Mion per restituire il dolce che, al passaggio davanti a casa sua, i giovani e affamati militari statunitensi presero dal davanzale dove era stato messo a raffreddare nel giorno del tredicesimo compleanno della ragazzina.

La cerimonia ricorderà i soldati americani feriti e uccisi negli scontri che avvennero in quei giorni tra corso Santi Felice e Fortunato e piazza Castello e il fondamentale apporto alla liberazione di Vicenza da parte degli uomini della 88^ e 91^ divisione di fanteria.

L’iniziativa, inoltre, celebra i decenni di amicizia tra le due comunità.