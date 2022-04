Viale Anconetta a Vicenza: incidente tra due auto, un ferito

Poco dopo le 6:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Anconetta a Vicenza per un incidente tra due auto: una persona ferita, sfondata la vetrina di un negozio di acconciature, coinvolta una terza vettura. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da una Toyota Yaris una persona, rimasta incastrata, la quale è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM. Illesa la seconda persona a bordo dell’utilitaria giapponese. Irreperibile l’autista della Peugeot 207, che si è allontanato dal posto dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Peugeot 207, che viaggiava verso il centro città, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con la Yaris per poi proseguire la corsa fuori controllo e sfondare con il retrotreno dell’auto il negozio di parrucchieri. L’auto ha proseguito ancorala sua corsa, finendo poco più avanti contro un’auto parcheggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del negozio eliminando gli elementi pericolosi della vetrata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche la polizia di stato e personale di viabilità. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.