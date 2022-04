Viacqua potenzia l’acquedotto a Vicenza est, interruzione idrica nel tardo pomeriggio di lunedì

Rubinetti chiusi per due ore, due squadre all’opera per completare anche alcune interconnessioni

Si terranno nel pomeriggio di lunedì 4 aprile 2022 gli interventi programmati da Viacqua per il potenziamento dell’acquedotto che serve Via Zamenhof nell’area di Vicenza Est.

Qui sorgerà infatti un grosso polo logistico per il quale si rende necessario un adeguamento della rete di distribuzione idrica, mediante posa di una nuova condotta in ghisa per una lunghezza complessiva di 270 m lungo Via Ceccato. Con questo intervento si potrà inoltre completare l’anello acquedottistico dell’area con i distretti individuati a est e ovest di Viale Serenissima, mediante apposite interconnessioni che assicureranno la continuità del servizio anche in caso di guasti o interventi.

Le operazioni saranno eseguite in contemporanea da due diverse squadre per velocizzare i tempi di cantiere e ridurre al minimo i disagi. Una squadra lavorerà sul collegamento di Via Da Vinci, mentre la seconda si occuperà di quello di Via Ceccato.

Dalle 15.00 alle 17.00 di lunedì si procederà quindi ad una momentanea interruzione della fornitura idrica lungo tutta Via Zamenhof.

Nel corso del fine settimana si procederà già alla predisposizione in loco dei pezzi speciali necessari, oltre alla preparazione dell’area di cantiere e delle nicchie. Nei giorni scorsi sono inoltre stati verificati tutti i punti di intercettazione della rete idrica e nelle prossime ore saranno affisse sul posto le opportune comunicazioni.

Viacqua ricorda di non programmare a lavori in corso il funzionamento di macchinari, apparecchiature ed elettrodomestici che necessitino della fornitura idrica. Una volta completati i lavori si potranno verificare fuoriuscite di acqua sporca dai rubinetti. In quel caso sarà sufficiente lasciar scorrere l’acqua per alcuni secondi fino al ripristino della normale qualità.

Per qualsiasi necessità il Servizio Clienti di Viacqua risponde al numero verde 800 12 42 42 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). Per emergenze e guasti è invece in servizio h24 il Pronto Intervento al numero 800 99 15 22.

www.viacqua.it