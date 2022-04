Venerdì al Monte: il violoncello di Francesco Dillon

Si conclude la quinta edizione della rassegna, organizzata da Palazzo del Monte e Fondazione Monte di Pietà di Vicenza con la direzione artistica di Filippo Furlan

“Pasolini 100: un omaggio in musica”: ai Venerdì al Monte

Venerdì 8 aprile nella chiesa di San Vincenzo il violoncello di Francesco Dillon fra Bach e Britten

Nel centenario della nascita dello scrittore, poeta e regista, il musicista si esibirà in concerto alle 20.30 nella chiesa di San Vincenzo, dopo un incontro con il pubblico alle 19 nell’attigua Sala dei Pegni del Palazzo del Monte.

Dopo le suggestioni d’autore e le sorprendenti nuove composizioni dei primi appuntamenti, I Venerdì al Monte si preparano alla conclusione della loro quinta edizione, tutta dedicata a Pier Paolo Pasolini nel primo centenario della nascita e affidata, per l’ultimo atto, al celebre violoncellista Francesco Dillon, atteso venerdì 8 aprile alle 20.30 nella chiesa di San Vincenzo, in piazza dei Signori, ma con un anticipo alle 19, nell’attigua Sala dei Pegni, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, per un interessante incontro con il pubblico.

Organizzato da Palazzo del Monte srl e Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, con il sostegno di Fineco Bank e la direzione artistica di Filippo Furlan, il festival si chiuderà dunque con il concertista torinese, che al poeta, scrittore e regista friulano dedicherà pagine del suo amato e studiato Johann Sebastian Bach – la “Suite per violoncello n. 5 in do minore, BWV 1011” – dopo un avvio affidato alla “Cello Suite No. 3, Op. 87” di Benjamin Britten, che scrisse le sue tre Suites per violoncello solo, dedicate al grande Rostropovich, proprio collegandosi idealmente alle Suites bachiane.

Nome noto e apprezzato della scena musicale internazionale, Dillon ha al suo attivo una brillante carriera caratterizzata dall’originalità e varietà del repertorio esplorato. Come solista si è esibito sui più importanti palcoscenici italiani e del mondo – solo per citarne alcuni, dal Teatro alla Scala di Milano alla Konzerthaus di Vienna, dalla Philharmonie di Berlino alla Jordan Hall di Boston, dal Teatro Colon di Buenos Aires alla Hakuju Hall di Tokyo – con orchestre di prima grandezza e collaborando con direttori d’orchestra quali Giuseppe Sinopoli, Susanna Mallki, Luciano Berio, Peter Rundel e Johannes Kalitzke. Nel 1993 è stato tra i fondatori del Quartetto Prometeo, pluripremiata formazione cameristica insignita tra l’altro del “Leone d’argento” alla carriera alla Biennale Musica di Venezia 2012. È inoltre membro stabile dell’ensemble Alter Ego con il quale viene invitato nei festival più importanti. Nel repertorio cameristico si è esibilto con interpreti di fama internazionale, da Enrico Bronzi a Mario Brunello, da Giuliano Carmignola ad Alexander Lonquich e molti altri. Numerose e di altissimo livello anche le sue collaborazioni sul versante della contemporaneità, con compositori quali Philip Glass, Vinko Globokar, Sofija Gubaidulina, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Giya Kancheli, Alexander Knaifel, Helmut Lachenmann, David Lang, Alvin Lucier, Arvo Pärt, Henri Pousseur, Steve Reich, Terry Riley, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino e con musicisti sperimentali di culto come Matmos, Pansonic, William Basinsky e John Zorn. Ha inciso tra l’altro per SONY, ECM, Kairos, Ricordi, Stradivarius, Die Schachtel, Mode e Touch. Vanta inoltre una ricca discografia per importanti etichette e un’intensa attività come docente in primarie istituzioni italiane e internazionali.

L’edizione di quest’anno de I Venerdì al Monte si collega idealmente con la rassegna pasoliniana in corso al Cinema Odeon di Vicenza, nel segno di una concreta sinergia creata fra le due istituzioni culturali cittadine.

Concerti e incontri con gli artisti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@fondazionemontedipietadivicenza.it. Accesso consentito nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Per informazioni: tel. 0444 322928; www.fondazionemontedipietadivicenza.it; pagine Facebook della Fondazione e de I Venerdì al Monte.