L’under 18 femminile di Vicenza Volley approda ai quarti di finale regionali

Prosegue il cammino delle ragazze di Claudio Feyles, a segno 3-0 sul campo dell’Ezzelina Carinatese

VICENZA, 24 APRILE 2022 – Prosegue l’avventura dell’under 18 femminile di Vicenza Volley, qualificata ai quarti di finale regionali grazie al 3-0 sul campo dell’Ezzelina Carinatese nella sfida degli ottavi. “E’ una buona vittoria – commenta coach Claudio Feyles – che segna un traguardo importante sia per la società sia per questo gruppo di lavoro. Ci siamo guadagnati ora la possibilità di giocarci i quarti di finale senza pressioni particolari, se non per la voglia “matta” di far bene nella parte conclusiva della stagione. Negli ottavi è stata una partita combattuta, giocata in un ambiente dal tifo caldo ma sostanzialmente corretto che ha spinto le padrone di casa a combattere con il coltello tra i denti nei primi due set finiti entrambi ai vantaggi. In questo, però, c’è anche la nostra complicità: qualche errore di troppo, soprattutto in battuta, ha aiutato Ezzelina a rimanere in partita; dalla nostra parte le ragazze hanno subìto emotivamente l’importanza del match. Una volta avanti 2-0, nel terzo siamo andati via lisci chiudendo con un netto 25-14 a nostro favore”.

EZZELINA CARINATESE-VICENZA VOLLEY 0-3

(24-26, 25-27, 14-25)

EZZELINA CARINATESE: Di Marzio (L), Bulla, Lunardon, Nardone, Gianfranceschi (L), Berardi, Miscia, Operti, Costa, Scomazzon, Ferronato. All.: Malcangi-Buzziol

VICENZA VOLLEY: Grecea 3, Dal Cero 6, Bertollo 10, Banu 12, Roviaro 11, Del Federico 3, Piovan 1, Dinelli 2, Tavella 1, Andreatta (L). N.e.: Amoah, Seck, Guerriero (L), Barbera. All.: Feyles-Guidotto

ARBITRO: Canzian

Nella foto, il selfie della vittoria dell’under 18 di Vicenza Volley con il presidente Andrea Ostuzzi

