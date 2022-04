Ulss 7 Pedemontana: crioablazione

TRATTAMENTI DI CRIOTERAPIA

L’Ulss 7 Pedemontana chiede di essere riconosciuta come Centro di riferimento regionale

L’azienda Ulss 7 Pedemontana sta predisponendo tutta la documentazione affinchè sia riconosciuta come centro di riferimento regionale per le procedure di Crioablazione.

Così come ampiamente dimostrato nell’intervento del Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza durante il Convegno organizzato sabato 9 aprile u.s., l’attenzione della Direzione dell’azienda su questo tema è altissima, consideratane l’utilità per medici e pazienti.

A tal fine, si è svolto recentemente un incontro tra il Direttore Generale dell’azienda Ulss7 Pedemontana assieme al Direttore Generale della Sanità del Veneto, dott. Luciano Flor, alla presenza del Direttore Sanitario dott. Antonio di Caprio e del capo dipartimento area chirurgica, dott. Antonio Celia durante il quale si sono evidenziate le competenze maturate durante in oltre un decennio nei reparti e nelle sale operatorie dell’ospedale di Bassano del Grappa, competenze che hanno permesso di diventare un importante riferimento clinico per pazienti e medici che riconoscono nelle procedure adottate un punto di forza alternativo alle metodiche tradizionali.

L’esperienza maturata negli ultimi 10 anni pone l’ospedale di Bassano come un centro di riferimento sia a livello regionale che a livello nazionale. Alle procedure di Crioablazione di rene e prostata, negli ultimi anni si è ampliato il campo ad altri distretti (ossa, polmone e mammella) ed è stato chiesto alla Crite regionale di riconoscere ufficialmente tale attività.