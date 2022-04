ULSS 7 PEDEMONTANA SEMPRE PIÙ ATTRATTIVA ANCHE PER IL PERSONALE

Nell’ultimo anno la dotazione di organico di dipendenti è cresciuta di quasi 150 unità, e se si considerano le uscite per sole dimissioni volontarie e richieste di mobilità il saldo è positivo per oltre 340 nuove assunzioni

L’Ulss 7 Pedemontana cresce per capacità di attrazione anche nei confronti di medici, infermieri e di tutte le altre figure professionali che concorrono al funzionamento della sanità pubblica: è questo il dato che emerge confrontando il numero di nuovi assunti e cessazioni dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

Limitando l’analisi al personale dipendente, in questo arco temporale l’ULSS 7 Pedemontana ha assunto 501 nuove figure professionali, a fronte di 355 cessazioni, dunque con un saldo positivo di 146 professionisti. Ma se nel computo delle uscite non si contando quelle per raggiunti limiti di età (201), considerando solo quelle per scelta personale (129 dimissioni volontarie e 25 richieste di mobilità), si scopre che il saldo positivo arriva a +347.

«In poco più di un anno l’immagine dell’Ulss 7 Pedemontana è evidentemente cambiata anche tra i lavoratori della sanità – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, tanto è vero che il numero di operatori che hanno scelto di lavorare nella nostra Azienda è oltre il doppio rispetto a quelli che hanno scelto altre strade. E voglio sottolineare il concetto di scelta, perché oggi con la carenza di medici e, sebbene in misura minore, anche di infermieri, i professionisti della sanità hanno davvero la possibilità di scegliere dove lavorare, senza accontentarsi del primo posto libero che trovano. Questo significa che come Azienda siamo attrattivi e che c’è una generale fiducia verso le opportunità di crescita professionale che qui possono incontrare. Sicuramente su questo aspetto ha contribuito anche l’ingresso di oltre venti nuovi primari nell’ultimo anno, con un’età media relativamente giovane, molti dei quali provenienti da realtà di rilievo, che sono arrivati in Azienda con tanto entusiasmo e voglia di realizzare nuovi progetti».

Più in dettaglio, tra i nuovi assunti negli ultimi 15 mesi figurano 101 medici, 167 infermieri e 70 operatori socio-sanitari; e ancora 6 veterinari, 6 ostetriche, 12 fisioterapisti, 4 logopedisti, 11 assistenti sanitari, 10 tecnici di laboratorio, 9 tecnici radiologi, 4 biologi, 3 farmacisti e 4 psicologici. A questi si giungono inoltre 51 nuovi ingressi tra il personale dell’area tecnico-amministrativa, tra cui figure professionali come statistici, ingegneri informatici, ingegneri clinici e ingegneri gestionali.

A questi dati, tutti relativi al personale dipendente, vanno inoltre aggiunte le ulteriori risorse di personale attivate dall’ULSS 7 Pedemontana con contratti di lavoro autonomo, secondo le opportunità concesse alle aziende socio-sanitarie per far fronte alla pandemia e alla campagna di vaccinazione: con queste modalità, l’ULSS 7 Pedemontana ha messo sotto contratto ulteriori 129 medici e 74 lavoratori del comparto (soprattutto infermieri), per un totale di 203 figure professionali, con un saldo anche in questo caso ampiamente positivo rispetto alle uscite di lavoratori autonomi nello stesso arco di tempo (108).