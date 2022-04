ULSS 7 Pedemontana apre la quarta dose di vaccino anti-covid per gli over 80

L’ULSS 7 Pedemontana apre agli over 80 la quarta dose di vaccino anti-covid.

Si amplia ulteriormente l’impegno per la somministrazione della dose di richiamo (seconda dose booster)

agli over 80 ed ai pazienti fragili over 60.

L’ULSS 7 Pedemontana ha avviato a tutti i cittadini over 80 la possibilità di prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid, che, come noto ha la funzione di “richiamo”, (seconda dose booster) con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria.

Anche per i sessantenni fragili, la seconda dose “booster” può essere somministrata tramite prenotazione sul portale www.ulss7.veneto.it o con accesso diretto negli orari di apertura dei Centri Vaccinali di Bassano del Grappa (ex Eurobrico) e Schio (ex Lanificio Conte).

Per la quarta dose di vaccino o seconda dose di richiamo, è indicato l’utilizzo del vaccino mRNA nei dosaggi autorizzati per la dose booster purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Al momento, la somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) non è indicata per i soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS- Co V- 2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

«Iniziamo da subito la vaccinazione con la quarta dose a tutti i cittadini over 80 ed ai pazienti fragili over 60 – sottolinea il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza – con l’intento di offrire da subito a questa fascia di popolazione la possibilità di tutelarsi ulteriormente contro il virus, mantenendo il più possibile elevato il proprio livello di anticorpi e quindi di protezione. In questo modo, con la quarta dose consentiremo di mantenere l’immunità della popolazione ad alti livelli. L’invito è quindi quello di provvedere da subito alla prenotazione della vaccinazione, soprattutto nelle fasce d’età indicate”.

La prenotazione può essere fatta come sempre online, tramite il portale regionale accessibile dal sito dell’ULSS 7 Pedemontana: a breve verranno contattati i medici di medicina generale al fine di poter vaccinare i propri pazienti.

Verrà inoltre attivato il servizio di vaccinazione a domicilio per gli utenti che sono impossibilitati a muoversi oltre naturalmente alla predisposizione delle vaccinazioni in tutte le Residenze Sanitarie Assistite del territorio dell’Ulss7 Pedemontana.