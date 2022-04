Uccisione all’interno di un appartamento sociale

SU UCCISIONE AVVENUTA OGGI ALL’INTERNO DI UN APPARTAMENTO SOCIALE A MAROSTICA

Le persone coinvolte erano seguite da molti anni dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 7 Pedemontana e da circa due anni, a fronte di una situazione stabilizzata, vivevano in un appartamento sociale gestito dalla cooperativa sociale Un Segno di Pace.

Nel caso specifico, l’ULSS 7 Pedemontana garantisce – come in molte altre situazioni analoghe – il monitoraggio delle condizioni degli ospiti dell’appartamento sociale attraverso un monitoraggio sanitario costante, mediante più visite la settimana da parte di un operatore sanitario; inoltre le ospiti dell’appartamento venivano regolarmente sottoposte a visita psichiatrica, con cadenza mensile. In passato non erano mai emersi elementi di aggressività o di tensione particolare – tanto è vero che l’ultimo ricovero dell’autrice dell’aggressione risale a quasi vent’anni fa- e lo stesso è risultato nell’ultima visita effettuata da parte dell’operatore proprio questa mattina poche ore prima dei fatti.

L’ULSS 7 Pedemontana esprime le proprie condoglianze ai familiari della vittima e metterà a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione utile a fare luce sulla vicenda.

Comunicato stampa n. 99

24 aprile 2022

Azienda ULSS 7 Pedemontana