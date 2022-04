Trissino: Prestige Italia SpA si affida a Considi

PRESTIGE ITALIA SI AFFIDA A CONSIDI

PER MIGLIORARE ORGANIZZAZIONE, PROCESSI E FAR CRESCERE I MERCATI ESTERI

La società di consulenza vicentina è stata scelta da Prestige Italia, specializzata nella produzione di selle e accessori per l’equitazione, per intraprendere un percorso di miglioramento a 360 gradi finalizzato a ottimizzare processi produttivi, organizzazione del lavoro e strategia commerciale.

Grisignano di Zocco (VI), 6 aprile 2022 – Un fatturato in crescita del 29% sul 2020, + 26% in Europa e + 86% negli Stati Uniti, 46 nuove assunzioni e un aumento del 30% della produzione di selle: sono i numeri del 2021 di Prestige Italia Spa. Risultati importanti per l’azienda manifatturiera di Trissino (VI) che, dal 2019, ha scelto di affidarsi a Considi, società leader nell’Operations & Innovation Management, per intraprendere un piano di sviluppo e miglioramento di organizzazione e dei processi volto a sostenere la crescita del business, soprattutto sui mercati esteri, e ad ottimizzare l’efficienza dell’intero sistema logistico-produttivo.

Il percorso, di durata triennale, ha previsto diversi interventi strategici e operativi: lo sviluppo di un piano commerciale con un orizzonte a 3-5 anni; un piano di marketing per andare incontro alle esigenze del cliente; l’implementazione di un nuovo sistema gestionale per integrare esigenze commerciali, tecniche e produttive; la riorganizzazione del layout produttivo per ridurre i tempi di risposta al mercato con i principi della Lean Production. Sfida impegnativa per una PMI che affronta un mercato sempre più esigente e si distingue per un prodotto molto complesso, che necessita di cura minuziosa e grande maestria produttiva. Particolare attenzione è stata posta anche allo sviluppo dei mercati esteri, soprattutto quello americano, dove l’azienda ha una sede commerciale che attualmente realizza il 10% del fatturato.

«Prestige Italia ha creduto fortemente in questo percorso che ci sta portando risultati importanti e significativi sia in termini di efficacia sul mercato che di efficienza al nostro interno» dichiara Andrea Rasia, CEO di Prestige Italia. «Abbiamo individuato nuove strategie e definito nuove modalità per coinvolgere e far crescere l’organizzazione; adesso siamo più consapevoli e ci sentiamo più forti per affrontare le sfide di un mercato tecnico, competente e dinamico come il nostro».

«Siamo davvero orgogliosi di affiancare una realtà come Prestige Italia, riconosciuta e presa ad esempio dal suo mercato di riferimento per un prodotto Made in Italy di grandissima qualità ed eleganza» spiega Luca Zanella, Partner di Considi. «È un percorso che vuole incrementare il valore dell’azienda nel medio-lungo termine creando il contesto favorevole per valorizzare le capacità delle persone, nonché mettendo l’organizzazione nelle condizioni di incrementare la sua crescita in modo stabile e sostenibile».

PRESTIGE ITALIA

Prestige Italia è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di selle e accessori per l’equitazione. Dal 1974, l’azienda con sede in provincia di Vicenza, si occupa della realizzazione di prodotti di elevata qualità ed estetica, dedicati all’equitazione, con un focus su selle e finimenti in pelle. Tradizionalmente Made in Italy e prima a dare inizio all’ormai noto distretto della selleria vicentino, l’azienda fonda l’antico sapere dei mastri sellai con un approccio produttivo di tipo industriale. L’azienda risponde alle esigenze del mercato equestre con una doppia offerta, rivolta a soddisfare le due filosofie equestri più riconosciute: quella Anglo-Tedesca tramite lo storico brand Prestige e quella Francese con il brand Renaissance lanciato nel 2017. Entrambi i due brand sono garanzia di qualità eccellente e si rivolgono al benessere di cavallo e amazzone/cavaliere, pur distinguendosi sia per l’approccio produttivo sia per il posizionamento nel mercato.

CONSIDI

Considi, con sede a Grisignano di Zocco (VI), Milano e Brescia è una delle principali società Italiane di consulenza nel settore dell’Operations & Innovation Management, specializzata nei servizi legati al Toyota Production System e alla Lean Organization. Con un team di oltre 60 professionisti aiuta le Imprese in Italia e all’Estero ad incrementare la competitività applicando i principi del Sistema Toyota/LEAN verso una crescita sostenibile anche grazie alle opportunità tecnologiche di Industria 4.0. Considi è Partner esclusivo per l’Italia di Toyota Academy e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation (TEC). Nel 2018 è entrata nel network dei Partner Equity Markets di Borsa Italiana ed è diventata partner di ISP Forvalue del Gruppo Intesa Sanpaolo per aiutare le aziende nella sfida delle IV rivoluzione industriale. Nel 2019 In collaborazione con T2i, e Talent Garden Padova ha dato vita a I-Center, l’Innovation Hub dedicato alle Piccole e Medie Imprese manifatturiere e ha attivato una importante collaborazione con il Lean Center di CUOA Business School per la diffusione della cultura Lean in Italia. Negli ultimi anni ha costruito una rete di partnership con le aziende partecipate Prorob, Ergoal, Sinedi, Sviluppo Formazione, CHR, Mixa e Vitale – Zane & Co Srl, che aggrega oltre un centinaio di professionisti radicati nel Nordest ma con presenza in tutto il Nord Italia.