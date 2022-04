Thomas Ceccon: seconda prestazione stagionale mondiale

Grandissima finale dei 100m dorso per Thomas Ceccon ai campionati Italiani di nuoto in corso a Riccione.

Nonostante in questo inizio 2022 il campione di Schio abbia dovuto ricostruire la sua preparazione a causa del COVID, questi campionati Italiani stanno dimostrando che Thomas Ceccon è uno dei migliori nuotatori del mondo.

Con il tempo di 52”99 Ceccon vince il titolo, si qualifica per i mondiali e sigla la seconda prestazione stagionale mondiale!

Ancora soddisfazioni per la Leosport Creazzo arrivano da Elia Codardini che si aggiudica la finale riservata alle categorie Junior.

L’atleta Bissarese con il tempo di 24.23 si qualifica anche nei 50m farfalla per i campionati europei Juniores in programma ad Otopeni in Romania dal 5 al 10 luglio.

Le finali del pomeriggio hanno visto in gara anche Sofia Sartori nella finale B dei 100m farfalla e Lucia Scartozzoni nella finale Junior dei 200m stile libero, senza però ottenere miglioramenti rispetto alle prestazioni registrate al mattino.

Domani ancora atleti Leosport in gara: Griffante negli 800m stile libero, Alzetta nei 200 misti, Thomas Ceccon Giorgia Biondani ed Elia Codardini nei 100m stile libero. Appuntamento per batterie e finali su RaiSport.