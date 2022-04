Tenenza di Dueville: sequestro sostanze stupefacenti

Questa mattina (06 aprile 2022) i carabinieri della Tenenza di Dueville hanno effettuato delle perquisizioni in degli appartamenti di Monticello Conte Otto e Sandrigo finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti arrivando al deferimento di 4 persone per il reato spaccio.

L’attività investigativa era iniziata grazie a delle segnalazioni dei cittadini che si erano lamentati di uno strano via via nei pressi di Viale Europa nella frazione di Cavazzale nonché nelle piste ciclabili ad opera di alcuni soggetti di origine africana a bordo di monopattini elettrici.

Sulla base dei riscontri raccolti in questi mesi, grazie anche ad alcuni servizi di osservazione e pedinamento effettuati dai militari, la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso un decreto di perquisizione a carico di due soggetti, un nigeriano domiciliato in Monticello Conte Otto ed un italiano residente a Sandrigo.

Alle prime luci della giornata odierna i carabinieri di Dueville supportati da altri militari messi a disposizione dal Comando Compagnia di Thiene, nonché da l’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia hanno fatto accesso negli obbiettivi dando così esecuzione al volere dell’Autorità Giudiziaria.

All’interno dell’appartamento, ove già si trova un soggetto in regime di arresti domiciliari per spaccio, sito nel primo piano di una palazzina di viale Europa nella frazione di Cavazzale nel comune di Monticello Conte Otto sono stati identificati, oltre al soggetto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, altri sette uomini e una donna, tutti di origine nigeriana.

Nelle operazioni di perquisizione sono state rinvenuti circa 50 grammi di eroina, 5 di cocaina e 10 di marijuana nonché un bilancino di precisone e materiali atti al confezionamento dello stupefacente.

La droga era nascosta in alcuni doppi fondi ricavati nelle stufe ma grazie all’ausilio del cane è stata comunque individuata.

Ben 5 dei soggetti identificati sono stati accompagnati in Tenenza per ulteriori accertamenti in quanto sono state rilevate delle irregolarità riguardo alla loro permanenza sul territorio nazionale e di questo ne dovranno rispondere alla Questura di Vicenza.

Un ulteriore è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza poiché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma sono stati coadiuvati dal personale della Polizia Locale Nordest vicentino per quanto concerne gli aspetti amministrativi/anagrafici in quanto sono state rilevate delle difformità che saranno poi meglio approfondite dagli agenti.

L’attività di perquisizione è poi proseguita in un’abitazione privata di Sandrigo ove risiede un soggetto italiano già gravato di precedenti per spaccio che alla vista dei carabinieri ha da prima cercato di disfarsi di parte dello stupefacente in suo possesso gettandola dalla finestra.

La sostanza, immediatamente recuperata dai militari si va ad aggiungere a quella che è stata poi rinvenuta dal cane nascosta in soffitta.

Al termine delle operazioni i militari hanno sequestrato circa 200 grammi di marjuana e circa 10 grammi di hashish e per questo l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Legione Carabinieri “Veneto” – Compagnia di Thiene