Teatro Olimpico: Polizia di Stato al 170 ° anniversario

Nella mattinata di domani, presso il Teatro OLIMPICO, avrà luogo celebrazione per il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle Autorità.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.50, di domandi 12 aprile 2022, presso il teatro Olimpico di Vicenza.

In precedenza il Prefetto della Provincia di Vicenza Pietro SIGNORIELLO, assieme al Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI che lo accoglierà nella struttura della Caserma Sasso, presso il Sacrario, sulle note del Silenzio, deporranno una Corona di fiori ad omaggio e memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

La Cerimonia si concluderà con la Benedizione impartita da Don Gianpietro PAOLI, Cappellano della Polizia di Stato di Vicenza.

Questura di Vicenza – 170° Anniversario della Fondazione della Polizia

Dati relativi alle Attività Istituzionali

PERIODO di RIFERIMENTO: 1° aprile 2021 – 31 marzo 2022 UFFICIO PREVENZIONE GENERALE e SOCCORSO PUBBLICO

CONTROLLI: Persone: nr. 21.794

Veicoli: nr. 8.189

INTERVENTI DELLE “VOLANTI: nr. 5.058

Chiamate al 113: nr. 40.742

Incidenti Stradali rilevati: nr. 30

Contravvenzioni normative anti-COVID nr. 74

Esercizi pubblici controllati: nr. 340

Reati rilevati a seguito di intervento:

Furti: nr. 645

Rapine / Scippi: nr. 70

Risse: nr. 43

Minacce: nr. 31

Aggressioni/Liti: nr. 811

Liti in famiglia (Prot. SCUDO): nr. 128

Danneggiamenti: nr. 37

SQUADRA MOBILE e “VOLANTI” INDAGINI E INVESTIGAZIONI

persone arrestate: nr. 130

persone denunciate: nr. 484

stupefacenti sequestrati: kg. 256,27 *

denunce per truffe e frodi informatiche nr. 1

denunce per reati da “Codice Rosso” nr. 79

UFFICIO DI GABINETTO-ORDINE PUBBLICO

Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica

1.808

Servizi di controllo straordinario del Territorio

97

Personale impiegato in servizi di Ordine Pubblico

1.922

Personale impiegato in servizi di controllo sul rispetto delle normative anti-COVID

741

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE MISURE DI PREVENZIONE:

Avvisi Orali nr. 272

Fogli di Via Obbligatori nr. 138

Divieto Accesso Esercizi Pubblici nr. 14

Ammonimenti per stalking nr. 9

Ammonimenti per maltrattamenti nr. 5

° di cui Kg. 244 in collaborazione con la Squadra Mobile di Bologna

POLIZIA SCIENTIFICA

Sopralluoghi: nr. 80

Foto-segnalamenti: nr. 2.193

Documentazione Servizi O.P. nr. 510

Analisi Stupefacenti nr. 167

D.I.G.O.S.

Soggetti denunciate all’Autorità Giudiziaria nr. 49

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Popolazione straniera extracomunitaria nr. 83.167

Titoli di soggiorno rilasciati nr. 20.987

Dinieghi rilascio/revoche Titoli soggiorno nr. 490

Ordini del Questore di allontanamento

dal Territorio Nazionale nr. 75

Espulsioni giudiziarie nr. 3

Espulsioni con accompagnamenti nei C.P.R. nr. 24

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO ARMI ED ESPLOSIVI

Porti d’Arma per uso Caccia

1.697

Porti d’Arma per uso Sportivo

1.478

Revoche Porti d’Arma

40

Armi ritirate

72

Munizioni ritirate

1.600

Licenze amministrative

rilasciate

21

CONTROLLI DI POLIZIA AMINISTRATIVA

112

Istituti investigativi o di vigilanza, Armerie ecc.

12

VLT e Sale Scommesse

9

Gioiellerie

26

Esercizi Pubblici

65

Illeciti Amministrativi Contestati

12

Sospensioni Licenze ex Art. 100 T.U.L.P.S

9

Persone Denunciate all’A.G.

2

 dei quali 5959 rilasciati dal Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa

UFFICIO PASSAPORTI

Passaporti rilasciati

17.789 *

Dichiarazione di accompagnamento

minori di anni 14

217

POLIZIA STRADALE

Veicoli Controllati: nr. 19.111

Persone Controllate: nr. 23.476

Persone Denunciate: nr. 137

Incidenti Stradali rilevati: nr. 95

Controlli Autofficine/Elettrauto: nr. 56

di cui sanzionati nr. 28

TOTALE CONTRAVVENZIONI: nr. 5.469

di cui:

– Patenti di guida ritirate: nr. 96

– Violazioni limiti di velocità: nr. 381

– Guida in stato di ebbrezza: nr. 49

– Mancato uso cinture: nr. 272

– Uso del cellulare alla guida: nr. 186

POLIZIA FERROVIARIA

Servizi di Vigilanza in Stazione: nr. 1.906

Servizi di Vigilanza alle linee ferroviarie: nr.104

Servizi di Scorta ai Treni: nr. 6

Persone Controllate: nr. 27.538

Persone Denunciate alla A.G.: nr. 117

Persone arrestate nr. 3

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Indagini su frodi informatiche: nr. 20

Indagini su pedo-pornografia: nr. 35

Indagini su cyberbullismo e reati contro la persona nr. 26

Indagini su delega della A.G.: nr. 140

Interventi ad eventi in ambito scolastico: nr. 15

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI BASSANO DEL GRAPPA

CONTROLLI: Persone: nr. 11.175

Veicoli: nr. 5.454

INTERVENTI DELLE “VOLANTI”: nr. 719

Chiamate al 113: nr. 3.643

Incidenti Stradali rilevati: nr. 9

Contravvenzioni normative anti-COVID nr. 103

Reati rilevati a seguito di intervento:

Furti: nr. 103

Rapine / Scippi: nr. 8

Minacce: nr. 16

Aggressioni/Liti: nr. 80

Liti in famiglia (Prot. SCUDO): nr. 29

INDAGINI E INVESTIGAZIONI

persone arrestate: nr. 12

persone denunciate: nr. 218

stupefacenti sequestrati: gr. 283

denunce per truffe e frodi informatiche nr. 26

denunce per reati da “Codice Rosso” nr. 16

MISURE DI PREVENZIONE:

Avvisi Orali nr. 48

Fogli di Via Obbligatori nr. 11

POLIZIA SCIENTIFICA

Sopralluoghi: nr. 5

Foto-segnalamenti: nr. 147

Documentazione Servizi O.P. nr. 69

Analisi Stupefacenti nr. 38

Questura di Vicenza – COMUNICATO STAMPA dell’ 11 Aprile 2022