Spazio Bixio: doppio appuntamento

Quindicesima edizione della rassegna sul palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

“Mutazioni 02” allo Spazio Bixio di Vicenza:

venerdì 8 “PoeMusìa” con Edoardo Gallo e Giuseppe Laudanna

sabato 9 L’Archibugio nella conferenza-spettacolo “Romeo e Giulietta: una storia di banditi!”

Un’intensa due-giorni di spettacolo in programma venerdì 8 e sabato 9 aprile, sempre alle 21, al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, per la rassegna “Mutazioni 02”, quindicesima stagione di spettacoli di scena nella sala off del Comune, affidata per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro.

Venerdì l’appuntamento è con “PoeMusìa”, stimolante incontro fra Poesia e musica che avrà per protagonisti il poeta vicentino Edoardo Gallo e il pianista e compositore sannita Giuseppe Laudanna.

Sabato, invece, toccherà alla conferenza-spettacolo nel segno del divertimento “Romeo e Giulietta: una storia di banditi!”, firmata dalla compagnia teatrale Archibugio, su testi di William Shakespeare e di Giovanni Florio, impegnato anche come regista e sul palcoscenico insieme a Giuseppe Balduino, Umberto Peroni, Claudia Schiavoi, Nicola Rossin e Marcel Frumusachi. La tragedia del Bardo assumerà contorni inediti e offrirà l’opportunità di raccontare il Veneto banditesco di fine Cinquecento, tra duelli, storie d’amore e crimini, in un mix scoppiettante ma orchestrato su basi assolutamente accademiche, grazie a ricerche effettuate negli archivi storici della Serenissima.

Biglietti interi a 12 euro, a 10 i ridotti, a 6 per i residenti nel Comune di Vicenza (previa prenotazione obbligatoria), grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni www.teatrospaziobixio.com. Lo Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.